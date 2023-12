Spotify testet KI-generierte Playlisten

Kann man in Zukunft bei Spotify mit einem einfachen Prompt ganze Playlisten erstellen? (Foto: Kafka Ibram / Shutterstock)

Im Laufe des Herbsts tauchten schon erste Gerüchte zu einem neuen Feature auf Spotify auf. User:innen sollen mithilfe von Prompts KI-basierte Playlisten erstellen. Auf Tiktok hat der User @robdad_ das neue Feature in freier Wildbahn entdeckt. Gegenüber Techcrunch bestätigte Spotify mittlerweile, dass einzelne Personen jetzt testweise die KI-Playlisten ausprobieren dürfen.

Schon im Oktober berichtete Techcrunch über die Entwicklung des Features. Damals postete Tech-Veteran Chris Messina einen Screenshot von einem Code mit dem Titel „AI Playlist“ innerhalb der Spotify-App. Damals bestätigte der Streamingdienst die Funktion noch nicht.

Mittlerweile gibt das Unternehmen, dessen CEO Daniel Ek schon vorher mögliche Implementierungen von künstlicher Intelligenz angedeutet hat, offen zu, dass KI-Playlisten testweise verfügbar sind. So ganz überzeugt scheint Spotify von dem Feature aber nicht zu sein. Gegenüber Techcrunch sagte ein Pressesprecher: „Wir führen routinemäßig eine Reihe von Tests durch. Einige dieser Tests ebnen den Weg für unsere umfassenderen Erfahrungen, andere dienen nur als wichtiger Lernprozess.“

Schon am Anfang des Jahres hat Spotify den AI-DJ für Premium-User:innen in den USA und Kanada veröffentlicht. Das Feature stellt eine personalisierte Playlist zusammen, die wie bei einem Radiosender regelmäßig von einer Stimme unterbrochen wird. Der KI-Moderator erzählt dir beispielsweise interessante Fakten zu den Songs, den Künstler:innen oder den Genres, die du gerade hörst. Mittlerweile ist der AI-DJ in 50 Ländern verfügbar – Deutschland gehört nicht dazu. Anstelle eines personalisierten Musikstreams soll das neue Feature jetzt ganze Playlisten aufgrund von Prompts erstellen können.

So funktioniert das neue Feature

„Mache aus Ideen ganze Playlisten mithilfe von KI“, ist in der Feature-Beschreibung von @robdad_s Video zu erkennen. Das Menü hat eine Chat-Blase, in die User:innen ihre Ideen hineintippen können. Über dem Prompt stellt Spotify gleich mehrere Vorschläge zur Verfügung: „Konzentrier dich bei der Arbeit mit elektronischer Instrumentalmusik“, „Füll die Stille mit Café-Hintergrundmusik“, „Bring dich mit lustigen, fröhlichen und positiven Songs in Stimmung“ und „Entdecke ein Nischengenre wie Witch House“. Wer eine der glücklichen Testpersonen ist, muss den Prompt jedoch auf Englisch schreiben, um eine Playlist zu bekommen.

Zu dem öffentlichen Roll-out der KI-Playlisten schweigt Spotify bislang. Es bleibt also abzuwarten, ob und wann Nutzer:innen mithilfe von Prompts Musik hören können.

