Sprachnachrichten von Promis: Whatsapp-Update bringt neue Channel-Funktionen

Mit drei Millionen Abonnent:innen gehört der Kanal von Borussia Dortmund zu den beliebtesten Whatsapp-Channels in Deutschland. Der BVB teilt dort genau wie Lokalrivale Schalke 04, der FC Bayern München oder Promis wie der Ex-NFL-Spieler und TV-Experte Björn Werner Textbeiträge, Bilder und Videos mit seinen Fans. Nun schaltet Whatsapp laut Caschys Blog noch ein paar weitere Möglichkeiten frei, über die Kanalbetreiber:innen mit ihren Anhänger:innen interagieren können.

Whatsapp: Sprachnachrichten per Channel

So haben Kanalinhaber:innen nun auch die Möglichkeit, euch über Sprachnachrichten auf dem Laufenden zu halten. Wie das geht, zeigt etwa Bad Bunny, ein aus Puerto Rico stammender Rapper, der zwei Sprachnachrichten auf Spanisch an seine Follower:innen schickte. Für Fans ist das ein schöner Service, auch wenn die aufgenommenen Botschaften von Bad Bunny den selben Charme einer üblichen Sprachnachricht von einem Kontakt haben. Antworten könnt ihr übrigens nicht. Die einzige Möglichkeit für Feedback ist die Reaktion per Emoji.

Außerdem können Promis künftig auch Umfragen erstellen, um euch an Entscheidungen teilhaben zu lassen oder eure Meinungen zu einem Sachverhalt einzuholen. Die Umfragen ähneln denen in Gruppenchats.

Für euch gibt es ebenfalls etwas Neues. So könnt ihr einzelne Postings aus Whatsapp-Channels künftig auch in eurem Status und bei Bedarf auch in die Facebook-Story teilen. Dazu haltet ihr eine Nachricht einfach lange gedrückt, wählt Weiterleiten und im Anschluss in Meinen Status aus.

Übrigens ist t3n mit einem eigenen Kanal in den Whatsapp-Channels vertreten. Hier verraten wir euch, wie ihr den t3n-Kanal abonniert und auf welchen weiteren Plattformen ihr uns folgen könnt.

