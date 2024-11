Diese SSD hat ein Display und hält magnetisch an eurem iPhone

Das kann das Smart Magsafe SSD-Gehäuse von Dockcase. (Screenshot: Dockcase via Kickstarter / t3n)

Auf Kickstarter wurde vor Kurzem eine neue spannende Lösung vorgestellt, um den Speicherplatz eurer Geräte zu erweitern. Während die Magsafe-Kompatibilität nichts Neues mehr ist, sieht das bei einem anderen Detail schon anders aus: Das Dockcase Smart MagSafe SSD-Gehäuse für M.2 NVMe SSDs beeindruckt auch mit einem nützlichen Display.

Das Projekt wurde am 9. Oktober von Dockcase, die bereits für andere externe Speicherlösungen bekannt sind, gelauncht und hat am 8. November sein Finanzierungsziel erreicht. Damit wird das SSD-Gehäuse auf jeden Fall produziert.

Das kann das Smart Magsafe SSD-Gehäuse von Dockcase

Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei dem Gadget nicht um eine vollständige SSD-Lösung, sondern um ein MagSafe-kompatibles Gehäuse für eine SSD, die nicht im Lieferumfang enthalten ist, also unabhängig dazugekauft werden muss. Dabei unterstützt das Gehäuse M.2 SSDs in den Größen 2230 und 2242 mit bis zu zwei Terabyte Kapazität, wie es auf der offiziellen Produktseite heißt.

Alleinstellungsmerkmal des Produkts ist das 1,5 Zoll große Display, das wichtige Informationen wie den Ladezustand, die SSD-Gesundheit und die Lese-/Schreibgeschwindigkeit anzeigt und über einen einzelnen Knopf (D-Key) gesteuert werden kann. Um unbeabsichtigte Einstellungen oder versehentliche Datenlöschungen zu verhindern, lässt sich eine Read-Only-Funktion aktivieren.

Ebenfalls der Sicherheit dient die sogenannte Power-Loss-Protection-Funktion: Ein interner Akku bietet drei Sekunden Schutz bei Stromausfällen oder versehentlichem Trennen, sodass Daten immer vollständig abgespeichert werden, auch wenn die Energieversorgung unerwartet unterbrochen wird.

Für wen ist das Smart Magsafe SSD-Gehäuse von Dockcase interessant?

Grundsätzlich ist das Dockcase-SSD-Gehäuse mit einer Vielzahl verschiedener Betriebssysteme und Geräte kompatibel, darunter Smartphones, Tablets, Laptops, Digitalkameras und Spielekonsolen, besonders interessant dürfte das Gadget aber für Besitzer:innen eines iPhone 16 Pro beziehungsweise Pro Max sein. Mit einem solchen verbunden, lassen sich nämlich ProRes-Videos direkt auf der SSD speichern – und zwar in einer Länge von bis zu 150 Minuten.

Insbesondere diejenigen, die auf die günstigste Version des iPhone 16 Pro, also die mit dem geringsten internen Speicherplatz setzen, können entsprechend deutlich von dem kleinen Helferlein profitieren, das sich handlich selbst an günstige Magsafe-Hüllen anbringen lassen soll. Auch mit befestigter Dockcase-Hülle soll das iPhone zudem auch noch immer problemlos in die meisten (Männer-)Hosentasche passen.

Dockcase Smart Magsafe SSD-Gehäuse: Preise und Verfügbarkeit

Da die Kickstarter-Kampagne erfolgreich abgeschlossen ist, kann das Gadget nun nur noch zum regulären Preis erworben werden. Dieser beträgt für die beiden Varianten (Schwarz und Silber) mit 15-Watt-Stromversorgung knapp 80 US-Dollar. Wer mehr Power möchte, kann zur 100-Watt-Version greifen, bekommt das Dockcase aber ausschließlich in Schwarz und zahlt rund 100 Dollar. Derzeit wird mit einer Lieferung ab Januar 2025 gerechnet.

