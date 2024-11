Steam: Mit dieser neuen Funktion kannst du allen zeigen, wie gut du bist

Steam hat eine spezielle Funktion für alle Gamer:innen verfügbar gemacht. Über das sogenannte Game Recording kann das gesamte Spielgeschehen als Video aufgezeichnet werden. Auch die Audio-Spur wird dabei aufgezeichnet.

Anzeige Anzeige

Bislang war die Funktion in der Betaphase

Die Spieleaufnahme bedarf keiner separaten App und kann per Tastendruck durchgeführt werden. Alle Gamer:innen können so besondere Spiele oder Leistungen mit all ihren Freund:innen teilen.

Die integrierte Steam-Funktion, die bislang nur in der Betaphase verfügbar war, bietet allen Zocker:innen fortan die Möglichkeit, Video und Audio ihrer Gamingleistungen auch anderen Personen zugänglich zu machen. Damit bietet Steam das an, was andere Anbieter über Xbox Game Bar, Nvidia GeForce oder AMDs Adrenalin bereits ermöglichen.

Anzeige Anzeige

Einfache Tastenkombination reicht aus

Die neue Funktion unterstützt allerdings nicht mehr Windows 7- und 8-Rechner sowie Macs mit macOS 10.13 und 10.14. Das hatte der Steam-Entwickler Valve bereits Anfang dieses Jahres angekündigt.

Das Aufzeichnen der eigenen Gaming-Abenteuer ist denkbar einfach. Nach einem automatischen Update kann die Aufnahme manuell mit der Tastenkombination Strg + F11 gestartet werden. Dazu kann sie auch automatisch ausgelöst werden. Valve teilte mit, dass es mit jedem Spiel funktioniert, auch mit Nicht-Steam-Spielen, welche Steam Overlay ausführen können. Die Aufnahmefunktion ist laut The Verge standardmäßig deaktiviert und kann in den Einstellungen aktiviert werden.

Anzeige Anzeige

Videospiele: Das sind die teuersten Sammlerstücke aller Zeiten

7 Bilder ansehen Videospiele: Die teuersten Sammlerstücke aller Zeiten Quelle:

Betaversion wurde um neue Funktionen erweitert

Valve hat die Steam-Spielaufnahmefunktion mit einigen neuen Möglichkeiten versehen, die es zu Beginn der Betaphase im Juni noch nicht gab. Darunter ist das Hinzufügen „erweiterter“ Exportoptionen und die Möglichkeit, spielspezifische Einstellungen zu konfigurieren. Valve hat auch die sogenannte Sitzungsansicht hinzugefügt, die einen „Aufzeichnungs- und Screenshot-Manager mit spielspezifischen Tags und Daten“ enthält.

Die Spielaufzeichnungen werden auf dem lokalen Rechner abgelegt. Sie erfolgen laut Golem über ein eigenes Format, sollen sich aber über Steam als MP4 exportieren lassen. Über einen QR-Code oder durch Benachrichtigung an Freunde sollen sich die Aufnahmen dann teilen lassen.

Mehr zu diesem Thema