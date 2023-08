Auf Steam gibt es jetzt ein Spiel, das ihr nur ein Mal im Jahr starten könnt

Wer ein Level in „Endlight“ abgeschlossen hat, kann es möglicherweise nie wieder spielen. (Foto: Parilov / Shutterstock)

Die Grundlagen von „Endlight“ sind relativ einfach. Der Spieler steuert ein würfelartiges Objekt und versucht, es durch goldene Ringe zu lenken. Gleichzeitig muss er nicht näher definierten Gefahren ausweichen. Die Grafik lässt sich als abstraktes Kunstdesign beschreiben. Der Spieler ist von 3D-Landschaften umgeben, die sich immer wieder ändern und zerstört werden, wenn der Spieler gegen sie fliegt. Im offiziellen Trailer erklärt der Entwickler Jim McGinley höchstpersönlich das Gameplay.

Die Levels sind in Staffeln unterteilt, die alle individuell betitelt sind – als wäre das Spiel eine Fernsehserie. Jede Staffel endet mit einem etwas schwierigeren Level. Aktuell sind 100 Levels verfügbar. Um ein Level abzuschließen, müssen zehn Ringe eingesammelt werden. Der Entwickler McGinley kündigt allerdings bereits an, dass jeden Monat weitere 25 Level hinzukommen werden – bis das Spiel insgesamt 500 Levels umfasst. Der Schwierigkeitsgrad, das Sichtfeld, die Blinkeffekte und vieles mehr können über das Optionsmenü eingestellt werden.

Jedes Level nur 1 Mal spielbar

Die Besonderheit von Endlight: Die Levels sind nur in einer bestimmten linearen Reihenfolge zugänglich, und sobald ein Level abgeschlossen ist, ist es für immer vorbei. Zumindest fast: Am 9. Dezember des jeweiligen Jahres findet ein spezielles Ingame-Event mit einer speziellen Herausforderung statt. Wird diese Herausforderung gemeistert, kann jedes der mehr als 100 Levels noch einmal gespielt werden. „Ich bin mir sicher, dass viele Leute diese Belohnung hassen werden, aber für mich ist es die lustigste und einprägsamste Belohnung aller Zeiten“, so McGinley.

Du willst dieses ungewöhnliche Spielprinzip selbst testen? „Endlight“ ist seit dem 28. Juli 2023 auf Steam erhältlich und derzeit um 20 Prozent reduziert. Dank des Rabatts kostet das Spiel nur 12,63 statt 15,79 Euro. Ab dem 4. August 2023 ist „Endlight“ wieder zum Normalpreis verfügbar.

