Steam kupfert bei Nvidia ab: Neues Feature macht die Spieleplattform zur Aufnahme-Software

Seit vielen Jahren bietet Nvidia mit Shadowplay eine einfache Möglichkeit, Gameplay aufzunehmen. Allerdings ist das Tool nur Besitzer:innen einer Nvidia-Grafikkarte vorbehalten. Jetzt hat Valve überraschend ein neues Aufnahme-Tool angekündigt, das für alle Grafikkarten funktionieren soll.

So funktioniert die Steam-Spielaufnahme

Grundsätzlich stehen euch zwei Aufnahmemodi über Steam zur Verfügung: Aufnahme im Hintergrund und manueller Start. Bei der Hintergrundaufnahme zeichnet Steam automatisch alles auf, was auf eurem Bildschirm passiert. Ihr könnt festlegen, ob die Aufnahme dabei Speicherlimits oder eine bestimmte Dauer nicht überschreiten soll. Der manuelle Start gibt euch noch mehr Freiheit, indem ihr die Aufnahme einfach per Tastendruck beginnt.

Dabei könnt ihr grundsätzlich alle Games aufnehmen, die das Steam-Overlay unterstützen. Sogar Steam-fremde Spiele sollen sich aufzeichnen lassen. Allerdings kann es bei diesen Games sein, dass sie eine spannende Funktion nicht unterstützen: die Steam-Zeitleiste. Kompatible Spiele setzen hier automatisch in eurer Aufzeichnung Marker, die euch auf Highlights hinweisen. Das können etwa Kills sein, das Erlangen einer Steam-Errungenschaft oder der Sieg am Ende der Runde. Was genau markiert wird, liegt in den Händen der Spieleentwickler:innen.

Ihr könnt aber auch einfach selbst Markierungen erstellen, damit ihr bestimmte Stellen später wiederfindet. Ihr könnt die Clips dann zuschneiden und direkt über Steam teilen – oder ihr exportiert sie und nutzt sie später auf einer anderen Videoplattform. So lassen sich sogar temporäre Steam-Links samt QR-Code zu eurem Video erstellen, um dieses an Freund:innen zu verschicken oder auf anderen Geräten herunterzuladen.

Bislang befindet sich die Steam-Spielaufnahme noch in einer Beta-Phase. Glücklicherweise könnt ihr mit wenigen Klicks daran teilnehmen. Öffnet Steam und navigiert zu den „Einstellungen“. Klickt dann auf „Oberfläche“ und „Client-Beta-Teilnahme“. Wählt die Gruppe „Steam-Beta-Update“ aus. Der Spiele-Client muss dann neu gestartet werden, um das Update zu installieren. Anschließend müsst ihr die Steam-Spielaufnahme noch in den Einstellungen aktivieren.

