Steam: So findet ihr mit wenigen Klicks heraus, wie viel Geld ihr bereits ausgegeben habt

Viele PC-Spieler:innen kennen das: Steam lockt mit einem Sale und das langersehnte Spiel ist endlich im Angebot. Natürlich bleibt da nur, schnell zuzuschlagen. Je nachdem, wie lang ihr euren Steam-Account schon habt, kann das etliche Male genau so abgelaufen sein. Das beweist auch der große Pile of Shame bei Steam, den Spieler:innen mittlerweile zusammengetragen haben.

Wie ihr eure Ausgaben auf Steam überprüfen könnt

Habt ihr den Überblick über eure Ausgaben auf Steam verloren oder interessiert ihr euch einfach nur dafür, wie viel Geld ihr im Laufe der Jahre für Games ausgegeben habt, gibt euch Steam selbst einen Überblick. Ihr müsst nur zwei einfachen Schritten folgen: Loggt euch in der Web-Version von Steam an und klickt anschließend auf diesen Link.

Keine Sorge: Wie schon erwähnt, führt euch der Link nicht zu einem Drittanbieter, der euch die Ausgaben zusammenrechnet. Stattdessen gibt euch Steam selbst eine Übersicht. Dabei unterteilt Valve die Ausgaben in vier Kategorien. „TotalSpend“ gibt dabei eine Gesamtsumme all eurer Ausgaben auf Steam an. Die Angaben sind dabei in US-Dollar gehalten. Über Google könnt ihr den Betrag schnell in Euro umrechnen.

„OldSpend“ fasst zusammen, welche Steam-Ausgaben ihr vor dem 17. April 2015 getätigt habt. Warum Valve gerade dieses Datum als Grenze festgelegt hat und wie sich die Ausgaben unterscheiden, lässt sich nicht aus dem Begleittext ablesen. Womöglich hat Valve an diesem Tag etwas an der Abrechnung für Steam-Games geändert.

Zu guter Letzt seht ihr „PWSpend“ und „ChinaSpend“. Ersteres steht für Ausgaben, die ihr über Counter-Strike: Global Offensive oder Perfect World gemacht habt, wenn diese Accounts mit eurem Konto bei Perfect World verbunden waren. „ChinaSpend“ zeigt chinesischen Spieler:innen ihre Ausgaben in Renminbi Yuan.

Wichtig: Über diese Anzeige seht ihr nur die Ausgaben, die ihr direkt über Steam getätigt habt, sei es durch den Kauf per Kreditkarte, Paypal oder eurem Steam-Guthaben. Kauft ihr Steam Keys bei Resellern und aktiviert sie im Anschluss bei Steam, werden sie nicht in diese Statistik mit aufgenommen. Dementsprechend kann der angezeigte Betrag recht niedrig sein, obwohl eure Steam-Bibliothek aus allen Nähten platzt.

Mit diesen Tipps spart ihr Geld auf Steam

