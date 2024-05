Videospiele in den 90ern: 8 unvergessliche Momente, an die sich wohl fast alle Gamer noch erinnern

Gaming in den 90ern. (Bild: Nintendo/Gorodenkoff/Shutterstock)

Die 90er. Heute so richtig herrlich nostalgisch. Vor allem für Gamer. Für viele Menschen gab es in dem Jahrzehnt die erste Konsole oder den ersten Gaming-PC. Selbst zusammengestellt aus akribisch ausgesuchten Hardware-Teilen. Oder die heißersehnte Konsole von Nintendo, Sega oder Playstation unter dem Weihnachtsbaum.

Aber dieses Jahrzehnt war für das Medium Videospiel auch eines, das von ständigen Revolutionen geprägt war. Kein anderes hat so viele Neuerungen gebracht, die heute zu großen Teilen noch relevant sind. Hier sind Grundlagen entstanden, auf denen moderne Games noch immer stehen.

Diese technischen Neuerungen haben immer wieder für Wow-Momente gesorgt, an die sich viele Gamer, die diese Zeit bewusst miterlebt haben, wohl für immer erinnern werden. Es sind Momente, wie sie heute nur noch selten vorkommen – die grafischen oder technologischen Sprünge sind heute einfach geringer.

An diese 8 Momente aus den 90ern können sich fast alle Gamer erinnern:

Freilich gibt es auch heute noch einige Innovationen, die aus der Gaming-Industrie kommen und mainstreamfähig gemacht werden. Game-Engines alleine werden heute in vielen anderen Industrien eingesetzt, um Prozesse zu beschleunigen oder überhaupt erst zu ermöglichen. Auch der Einsatz von KI in Videospielen zeigt, dass das Medium noch immer Neuerungen hervorbringen kann.

Diese ganz großen Sprünge jedoch – vor allem die gut sichtbaren Sprünge – sind heute nicht mehr möglich. Die ersten Spielerlebnisse in 3D sind einfach nicht zu vergleichen mit einer Playstation 5, die bessere Grafik und etwas weniger Ladezeiten ermöglicht. Viele der Innovationen in der Spieleindustrie sind eher hinter den Kulissen zu finden.

Etwa in der Entwicklung von Videospielen, wo auch die künstliche Intelligenz eine immer größere Rolle spielt. Oder in den vielen Bezahlmodellen, die unterschiedliche Publisher ausprobieren. Das Medium löst sich immer weiter von der Idee, ein Spiel einmalig zu kaufen und dann für immer zu besitzen – am besten noch als physisches Medium.

Auch darum ist diese 90er-Jahre-Nostalgie für viele Gamer ein verklärter Blick auf eine Zeit, in der Videospiele aufregender einerseits aber auch simpler andererseits wirkten. Die Gamer aus den 80ern können darüber wahrscheinlich nur lachen.

