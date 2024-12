Der Steam Winter Sale ist da: Diese 5 günstigen Geheimtipps lohnen sich besonders

Das Jahr neigt sich dem Ende. Das heißt nicht nur Baum schmücken und Pläne für die Silvester-Party schmieden. Es bedeutet auch, dass Valve den traditionellen Steam Winter Sale startet und Gamer:innen mit zahlreichen Schnäppchen lockt. In diesem Jahr findet der große Steam-Sale bis zum 2. Januar um 19 Uhr statt. Doch welche Steam-Spiele lohnen sich wirklich?

Wir haben uns durch das Angebot gewühlt, vorbei an den großen Blockbuster-Titeln, die jede:r auf dem Schirm hat – und haben euch unsere fünf Geheimtipps des Steam Winter Sales zusammengesucht. Über die Navigation gelangt ihr schnell zu den Games, die euch interessieren. Und das Beste: Alle Titel dieser Liste sind so günstig wie nie zuvor auf Steam zu haben. Wenn ihr also bei Spiel dieser Liste schon länger überlegt, lohnt es sich jetzt, zuzugreifen.

A Little to the Left

Überwältigt euch das Chaos zu Weihnachten und Silvester? Dann findet ihr im Steam-Sale mit A Little to the Left ein spielbares Mittel gegen Unordnung – und das für nur 7,49 Euro. In diesem Puzzlespiel müsst ihr Haushaltsgegenstände sortieren: Seien es Bücher, die ihr nach der Farbe sortiert, Umzugskisten, die aufeinander getürmt oder Einmachgläser, die nach Größe angeordnet werden müssen – in A Little to the Left könnt ihr eurem Drang nach Perfektion freien Lauf lassen.

Das Besondere: Jedes der mehr als 75 Puzzles hat dabei mehrere Lösungen. So müsst ihr die besagten Einmachgläser einmal nach Größe, aber ein anderes Mal nach der Menge ihrer Inhalte sortieren. Oder ihr sortiert die erwähnten Bücher nicht mehr nach Farbe, sondern nach Dicke oder der Anzahl der Verzierungen auf ihrem Einband. Solche Knobeleien machen nicht nur allein Spaß, sondern können auch vor dem Fernseher mit Freund:innen und Familie Spaß machen.

It Takes Two

Apropos: Games, die mit anderen mehr Spaß machen. It Takes Two benötigt tatsächlich zwei Spieler:innen, um überhaupt bewältigt werden zu können. Denn darin übernehmt ihr die Rolle des Ehepaares Cody und May, die sich auseinandergelebt haben. Kurz bevor sie sich scheiden lassen wollen, werden sie durch Magie in kleine Puppen verwandelt und müssen sich den Weg zurück zu ihrer Tochter in einer knallbunten Abenteuerwelt finden. Dank zahlreicher Koop-Mechaniken kommt ein Charakter dabei nie ohne die Hilfe des anderen aus.

Aber keine Sorge, ihr müsst nur eine Kopie kaufen und könnt diese dann auf einem Monitor oder Fernseher gemeinsam zocken. Oder ihr zockt über Steams Remote-Play-Feature und den Friend’s Pass von It Takes Two mit Freund:innen in der Ferne. Im Steam-Sale könnt ihr It Takes Two aktuell zum Bestpreis von 7,99 Euro kaufen.

Escape Simulator

Wusstet ihr, dass ihr euch die Rätsel und den Spaß von Escape Rooms auch nach Hause holen könnt? Auf Steam gibt es den Escape Simulator, der euch in 25 verschiedenen Räumen mit kniffligen Puzzles und versteckten Hinweisen verfrachtet. Ihr könnt diese Herausforderungen entweder allein oder zusammen mit Freund:innen im Online-Koop lösen.

Doch damit nicht genug: Neben den schon inkludierten Levels bietet Escape Simulator Zugriff auf den Steam Workshop, in dem die Community ihre eigenen Rätsel-Level kostenlos zum Download bereitstellt. Und wenn ihr dann immer noch nicht genug habt, gibt es auch zahlreiche Zusatzinhalte von den Entwickler:innen mit weiteren Rätselräumen im Steam Sale. Das Hauptspiel bekommt ihr im Winter-Sale für 8,49 Euro.

Dredge

Im ersten Moment mag die Prämisse von Dredge recht entspannt klingen. Ihr werdet in die Rolle eines Kapitäns eines kleinen Fischerbootes versetzt. Ihr fangt tagsüber Fische, verkauft diese an die Einheimischen auf den Inseln, die euch weitere Aufgaben geben und baut euer Boot mit dem eingestrichenen Geld weiter aus. Doch in Dredge lauert Gefahr unter der Oberfläche. In den Tiefen verbergen sich obskure Kreaturen und Geheimnisse, die lieber verschollen bleiben sollten.

Aktuell könnt ihr Dredge für 12,49 Euro im Steam Winter Sale erwerben. Seit dem Release im März 2023 gab es aber auch einige Erweiterungen, die dem Hauptspiel zusätzliche Gebiete, Fische und Kreaturen hinzufügen. Wir empfehlen: Zockt euch zunächst in das Hauptspiel ein, bevor ihr bei den Addons zuschlagt. Diese sind auch bis zum 2. Januar 2025 rabattiert zu haben.

Sifu

Zugegeben: In Sifu erwartet euch keine besinnliche Zeit, wie wir es eigentlich zur Weihnachtszeit erwarten würden. Stattdessen begebt ihr euch mit einem jungen Kung-Fu-Schüler auf einen Feldzug, um seinen verstorbenen Vater zu rächen. Um den Mann zu erreichen, der ihm das Leben genommen hat, müsst ihr euch aber in bester Action-Manier zahlreichen Schergen und mächtigen Bossen stellen.

Das Besondere an Sifu ist eine Alterungsmechanik. Wird eure Spielfigur besiegt, belebt euch ein Talisman wieder. Allerdings altert der Kung-Fu-Schüler nach jedem „Ableben“ schneller. Werdet ihr also dem finalen Boss als unverletzter Jungspund entgegentreten? Werdet ihr schon auf dem Weg zu einem alten Kung-Fu-Meister? Oder müsst ihr euch dem Alter geschlagen geben, bevor ihr Rache nehmen könnt? Das Action-Spiel landet durch den Steam-Sale für 15,99 Euro in eurer Bibliothek.

