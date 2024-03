Kostenlose Astro-App: So beobachtet ihr ganz einfach die Sterne

Um den Sternenhimmel zu beobachten, reicht es oft nicht aus, einfach ein Teleskop in den Himmel zu richten und zu hoffen. Wer wirklich etwas vor die Linse bekommen will, kann nützliche Apps zurate ziehen. Sie zeigen etwa an, wann die Sterne sichtbar sein sollten, welche störenden Witterungen zu erwarten sind und wie das Teleskop positioniert werden muss.

Viele dieser Funktionen hat auch eine neue und kostenlose Sternen-App. Unter dem Namen „Astro App“ hat Entwickler:in „sshh12“ die Anwendung zunächst in einer ersten Version mit grundlegenden Funktionen auf Reddit vorgestellt. Die Resonanz von Sternenbeobachter:innen ist aber schon jetzt beachtlich.

Was macht die Astro-App so spannend?

In der Anwendung müsst ihr zunächst euren Standort mit Längen- und Breitengrad angeben. Dadurch ermittelt die Astro-App eure Position in Relation zu den Himmelskörpern. Auf der Hauptseite zeigt euch die App dann alle Objekte an, die ihr in den kommenden Stunden – rein theoretisch – sehen könnt.

Über die „Altitude Chart“ könnt ihr sehen, wie hoch etwa Planeten, Nebel und Galaxien zu bestimmten Zeiten im Himmel stehen. Über die „3D View“ könnt ihr zudem die Himmelsrichtung ermitteln und so euer Teleskop ausrichten.

Besonders interessant für angehende Sternenbeobachter:innen: Mit der Suchfunktion oben rechts könnt ihr nicht nur nach Objekten suchen, sondern euch auch Community-Listen anzeigen lassen. Die umfassen etwa alle Sternensysteme, rote Riesen oder die beliebtesten Himmelskörper der Reddit-Gruppe „r/astrophotography“.

Die Listen sind auch dann nützlich, wenn ihr kein Profi-Equipment habt. So zeigt euch die Liste „Naked Eye“ die Himmelskörper, die ihr auch mit bloßem Auge sehen könnt.

Wie geht es mit der Astro-App weiter?

Künftig plant „sshh12“ noch weitere Verbesserungen für das Ein-Personen-Projekt. Darunter etwa hochauflösende Wettervoraussagen, Offline-Support sowie eine Galerie, in der Nutzer:innen Aufnahmen der Beobachtungen teilen können. Gerade letztere Funktion könnte aber auch hinter einer Paywall versteckt werden, um die Server-Kosten zu decken.

Ebenfalls interessant: In den Plänen spricht „sshh12“ von einer Funktion, mit der ihr euch anzeigen lassen könntet, wie der gesuchte Himmelskörper auf eurem Teleskop aussehen müsste. Dazu müsstet ihr etwa die Brennweite und das Modell eures Teleskops angeben. In Verbindung mit Position und Wetterbedingungen könnte euch die Astro-App dann anzeigen, ob der Himmelskörper sichtbar ist oder ihr euch lieber einen anderen Tag dafür suchen solltet.

Durch das große Feedback der Community sind innerhalb kürzester Zeit viele neue Ideen entstanden, die die Astro-App weiter verbessern könnten. Gerade das macht das Projekt so spannend. Durch die Ideen könnte die Astro-App später zur Allroud-Lösung für Hobby-Astronom:innen werden.

