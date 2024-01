Über 100 Sterne verschwunden: Forscher rätseln über den Grund

Sterne am Himmel – 100 sind spurlos verschwunden. (Foto: Denis Belitsky/Shutterstock)

Innerhalb von nur 50 Minuten waren im Juli 1952 drei nahe beieinanderliegende Sterne vom Himmel verschwunden. Auch heute, über 70 Jahre danach, ist nicht eindeutig geklärt, was hinter dem Verschwinden dieser Sterne steckt.

Anzeige Anzeige

3 verschwundene Sterne geben weiter Rätsel auf

Forscher:innen, die sich kürzlich ausführlich mit dem Fall beschäftigt haben, konnten bisher nur bestätigen, dass die drei Sterne bis 1952 zu sehen waren, danach aber nicht mehr. Außerdem konnten sie einen möglichen Fehler bei den Aufnahmen ausschließen.

Ebenso ratlos sind weitere Forscher:innen aus Spanien und Schweden. Vor vier Jahren hatten sie das astronomische Projekt Vasco (Vanishing and Appearing Sources during a Century of Observations) gestartet, um ähnlichen Phänomenen auf den Grund zu gehen.

Anzeige Anzeige

Zehntausende Himmelsobjekte verschwunden

Den Ergebnissen zufolge sind in den vergangenen 70 Jahren rund 150.000 Himmelskörper aus dem Blickfeld verschwunden, wie der Standard schreibt. Zum großen Teil konnte das Verschwinden mit herkömmlichen Gründen erklärt werden.

Für weitere rätselhafte Phänomene konnten Fehlfunktionen bei Kameras und technische Fehler verantwortlich gemacht werden. In mehr als 100 Fällen konnte allerdings bis heute keine endgültige Erklärung für das plötzliche Verschwinden der Sterne gefunden werden.

Anzeige Anzeige

Eigentlich verschwinden Sterne nämlich nicht so einfach. In manchen Fällen, wie aktuell bei Beteigeuze, werden sie lichtschwächer. Beteigeuze etwa wurde wahrscheinlich zeitweise von einer riesigen Staubwolke abgedunkelt.

100 Sterne trotzen potenziellen Erklärungen

Auch weitere potenzielle Erklärungen wie die Explosion eines Sterns in einer Supernova oder das Kollabieren zu einem schwarzen Loch treffen auf die über 100 rätselhaften Fälle nicht zu. Phänomene wie Gravitationslinsen oder Gammastrahlenausbrüche, die Sternen nur vorübergehend hell erstrahlen lassen würden, konnten nicht mit den beobachteten Sternen in Verbindung gebracht werden.

Anzeige Anzeige

Bleiben nur: Außerirdische? Diese Möglichkeit möchte das Vasco-Projektteam um Beatriz Villarroel von der Universität von Stockholm jedenfalls nicht ausschließen. Konkret könnten sogenannte Dyson-Sphären für das Sterneverschwinden verantwortlich sein.

Haben Außerirdische Sterne ummantelt?

Das würde bedeuten, dass technisch weit entwickelte außerirdische Zivilisationen Sterne mit einer Art Schalenkonstruktion umgeben, um die Energiegewinnung zu steigern. Das theoretische Konzept für diese Idee hat der britisch-US-amerikanische Physiker Freeman Dyson im Jahr 1960 entwickelt.

10 Bilder ansehen Die besten Weltraumfotos des Jahres Quelle: Foto: Nasa

Entsprechend wäre es laut den Forscher:innen sinnvoll, Regionen am Himmel genauer unter die Lupe zu nehmen, wo Sterne in größerer Zahl verschwinden. Möglich, dass das James-Webb-Weltraumteleskop bei der Klärung des Rätsels behilflich sein könnte.

Mehr zu diesem Thema