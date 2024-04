Diese Bluetooth-Boxen lohnen sich 2024 laut Stiftung Warentest

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Der Sommer steht vor der Tür und auch unter freiem Himmel gehört für viele die richtige Musik einfach dazu. Weil die aus einem Lautsprecher einfach deutlich besser klingt als nur vom Handy abgespielt, hat die Stiftung Warentest insgesamt 21 Bluetooth-Boxen genauer unter die Lupe genommen – den ausführlichen Test findest du hier.

Anzeige Anzeige

Am Ende lautet das Gesamturteil wie folgt: Für richtig guten Klang sorgen hauptsächlich größere Boxen, die über 2,5 Kilogramm wiegen. Dazu zählen zum Beispiel Teufels Rockster Air 2 mit stolzen 14,3 Kilogramm und Sonys SRS-XV800 (zum Beispiel bei Amazon für 498 Euro*), die sogar 18,3 Kilo auf die Waage bringt.

Es gibt aber auch kleinere und günstigere Versionen, die punkten konnten – wir haben die wichtigsten Infos zusammengefasst.

Anzeige Anzeige

Übrigens: Falls du überlegst, dir eine gebrauchte Bluetooth-Box zuzulegen, findest du hier unseren Vergleich von zwölf beliebten Lautsprechern aus den letzten Jahren. Dabei besprechen wir nicht nur Modelle wie die UE Boom 3, die Marshall Stockwell II oder die Anker Soundcore Boost Box, sondern erklären auch, worauf du grundlegend beim Kauf einer Bluetooth-Box achten solltest.

Bluetooth-Boxen ohne Kabel: Die Testsieger in der Übersicht

Platz 1 in der Gesamtbewertung: Teufel Rockster Air 2 mit Note 1,4 (zum Beispiel bei Amazon für 675 Euro*

Platz 2 gibt es für die LG XBoom Go DX69Q mit der Note 1,6 (zum Beispiel bei Amazon für 249 Euro*

Platz 3 geht an die JBL Boombox 3 mit einer Note von 1,7 (zum Beispiel bei Amazon für 349 Euro*

Bluetooth-Boxen mit Kabel

Unter den getesteten Lautsprechern befand sich dieses Mal nur eine einzige Bluetooth-Box, die dauerhaft über Kabel betrieben werden muss. Für den Kabelzwang ist die Harman Kardon Aura Studio 4 (zum Beispiel bei Amazon für 282 Euro*) aber auch ein Hingucker.

Anzeige Anzeige

In der Glaskuppel findet eine kleine Licht-Show statt, die sich an die abgespielte Musik anpasst. Dafür ist der Klang der Box allerdings etwas schlechter als bei den Top-Lautsprechern ohne Kabel.

Bluetooth-Boxen über 2,5 Kilogramm: Teufel an der Spitze

Den ersten Platz in der Gesamtbewertung belegt die 14,3 Kilo schwere Teufel Rockster Air 2. Sie punktet sowohl beim Klang als auch in der Handhabung und beim Stromverbrauch und bekommt dafür die Bestnote 1,4 (sehr gut) verliehen.

Anzeige Anzeige

Für Outdoor-Fans dürfte aber gerade das hohe Gewicht ein Nachteil sein. Wer es gern etwas leichter hat, kann neben den Top 3 des Bluetooth-Tests noch einen Blick auf die Klipsch Gig XL werfen (zum Beispiel bei Amazon für 232 Euro*). Das Modell ist mit 3,9 Kilo vergleichsweise handlich, günstiger und hat dennoch die Note 2,0 (gut) im Test bekommen. Einzig bei der Klangoptimierung gibt es Kritikpunkte.

Ebenfalls an der unteren Gewichtsgrenze dieser Kategorie ist die Sony SRS-XG300 (zum Beispiel bei Amazon für 160 Euro*), die von Stiftung Warentest mit der Note 2,3 (gut) versehen wurde. Besonders der Ton und der Akku konnten überzeugen. Allerdings benötigt das Gerät etwas länger, um zu starten.

Stiftung Warentest: Das sind die besten Bluetooth-Boxen unter 2,5 Kilogramm

Bei den leichteren Modellen geht der erste Platz im Ranking an die Marshall Middleton (zum Beispiel bei Amazon für 249 Euro*). Sie hat die Note 2,4 (gut) bekommen. Während die Handhabung hier deutlich besser als bei vielen großen Modellen ausfällt, lässt der Ton aufgrund des geringen Schalldrucks etwas zu wünschen übrig.

Anzeige Anzeige

Auf dem zweiten Platz landet die LG XBoom Go DXG7Q (zum Beispiel bei Amazon für 129 Euro*). Im Vergleich zum ersten Platz bietet sie einen besseren Akku, aber eine etwas schlechtere Handhabung. Auf dem dritten Platz findet sich die House of Marley Get Together 2 (zum Beispiel bei Amazon für 202 Euro*), die sich ebenfalls beim Ton und Handhabung Kritik gefallen lassen muss, aber dafür lange durchhält.

Bluetooth-Lautsprecher: Die kleinsten und günstigsten Modelle

Wer es lieber klein und leicht will und dafür ein paar Einbußen beim Klang in Kauf nimmt, findet ebenfalls einige Empfehlungen bei Stiftung Warentest. Die Harman Kardon Luna (zum Beispiel bei Amazon für 159 Euro*) ist lediglich 700 Gramm schwer und wurde mit einer Note von 3,0 (befriedigend) bewertet. Abstriche gibt es beim Klang, dafür Pluspunkte bei der Handhabung.

Die leichtesten und günstigsten Modelle fallen auf die letzten Plätze zurück. Die Sony SRS-XB100 (zum Beispiel bei Amazon für 39 Euro*) wiegt nur etwa 300 Gramm, die JBL Wind 3S (zum Beispiel bei Amazon für 51 Euro*) sogar nur rund 200 Gramm. Allerdings kommen sie auch nur auf Noten von 3,7 und 3,9 (ausreichend). Gerade der Klang ist bei den kleinen Modellen deutlich schlechter. Wer aber nur Musik für nebenbei sucht und kein großes Konzert über den Lautsprecher erwartet, könnte mit ihnen dennoch glücklich werden.

Mehr zu diesem Thema Bluetooth