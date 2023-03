Ikea stellt wasserdichten Bluetooth-Lautsprecher zum Kampfpreis vor

So sieht der wasserdichte Bluetooth-Lautsprecher von Ikea aus. (Foto: Ikea)

Wer lässt sich in der Badewanne nicht gerne von schöner Musik berieseln? Das Problem dabei: Viele Lautsprecher sind allergisch auf Wasser, was das Ganze etwas umständlich machen kann.

Ikea scheint nun eine preisgünstige Lösung für dieses Dilemma gefunden zu haben: Das schwedische Möbelhaus bringt einen wasserdichten und tragbaren Bluetooth-Lautsprecher auf den Markt, der lediglich 15 Euro kosten soll. Erhältlich soll er weltweit ab April sein, teilte Ikea mit.

Bis zu 30 Minuten unter Wasser

Hauptziel der Gerätentwicklung sei es gewesen, „hochwertigen Klang in einem vielseitigen Produkt anzubieten, das wirklich überall eingesetzt werden kann“, sagt Stjepan Begic, Produktdesigner bei Ikea Schweden, in einer Pressemitteilung. Der Lautsprecher ist Teil der Vappeby-Reihe.

Laut den Entwicklern verfügt das Gerät über die Schutzklasse IP67, was bedeutet: „Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen.“ Es soll über eine Laufzeit von 80 Stunden bei 50 Prozent der Laufstärke verfügen und bis zu 30 Minuten unter Wasser laufen können.

Was dem neuen wasserdichten Vappeby-Modell allerdings fehlt, ist ein USB-C-Ladegerät, hebt Engadget hervor.

Preis könnte entscheidender Faktor werden

Verbinden lässt sich das Gerät mit dem Smartphone, Computer oder anderen Bluetooth-fähigen Geräten und wird in den Farben Schwarz, Gelb und Rot erhältlich sein. Zudem kann es mit einer anderen Version desselben Lautsprechers gekoppelt werden und so einen Stereo-Effekt erzeugen.

„Der Lautsprecher wurde mit Blick auf Einfachheit und klare Funktionen entwickelt, was ihn zu einer sehr benutzerfreundlichen Lösung macht“, sagte Begic.

Besonders interessant dürfte ihn der niedrige Preis machen, denn andere Duschlautsprecher, die bei Tests gut abgeschnitten haben, starten preislich bei mehr als 30 Euro.

Fragezeichen hinter der Klangqualität?

Vor rund einem Jahr kam bereits eine Vappeby-Lautsprecher-Leuchte von Ikea auf den Markt, die in ihrer Form an Darth Vader erinnerte. Später wurde ein Update dieser Leuchte nachgereicht, das auf Kinder zugeschnitten war. Das neue Modell ist silikonbeschichtet und wird mit einer Kordel geliefert, sodass es in der Dusche aufgehängt oder herumtragen werden kann.

Wie gut die Klangqualität effektiv sein wird, muss sich allerdings noch im Praxistest zeigen. Beim Preis von 15 Euro sollte man sich diesbezüglich vielleicht nicht allzu viel erhoffen.

