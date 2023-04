In den vergangenen Wochen war ein Luftqualitätssensor von Ikea schon bei verschiedenen Zertifizierungsbehörden aufgetaucht. Im Februar hatte der schwedische Möbelkonzern den Sensor offiziell angekündigt und mittlerweile ist er in den Ikea-Filialen zu kaufen.

Vindstyrka misst Feinstaubbelastung und mehr

Das Gerät misst die Luftqualität in Innenräumen, speziell die Feinstaubbelastung, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, und zeigt die Werte auf dem integrierten Display an. Wie gut die Luftqualität ist, kann man an einer Farbskala (rot, orange, grün) ablesen.

Vindstyrka, das den neuen Smarthome-Standard Matter unterstützt, lässt sich mit dem Ikea-Smarthub Dirigera verbinden. Dann werden die Werte auch in der Home-Smart-App und anderen kompatiblen Smarthome-Apps dargestellt.

Smarthome: Sensor kann Luftreiniger steuern

Darüber hinaus kann der Sensor über Dirigera auch den smarten Luftreiniger Starkvind steuern, wie Ikea mitteilt. Übersteigt etwa der Feinstaubgehalt in der überwachten Wohnung einen bestimmten Wert, könnte die Drehzahl des Starkvind-Lüfters gesteigert werden.

Nutzer:innen müssen aber gar nicht zwingend Ikeas Dirigera-Hub wählen. Dank Matter-Support ist der Luftqualitätssensor auch mit Apple Home und Android kompatibel.

Luftqualitätssensor unterstützt Matter-Standard

Voraussetzung ist allerdings ein passender Matter-fähiger Smarthome-Hub im Netzwerk. Auf welchen Kommunikationsstandard Ikea bei Vindstyrka setzt, Zigbee oder Thread, hat der Konzern noch nicht bekannt gegeben.

7 Bilder ansehen Ikea: Diese Smart-Gadgets gibt es für euer Zuhause Quelle: Ikea

Neben Feinstaub der Partikelgröße PM 2.5 erfasst Vindstyrka auch die Konzentration von flüchtigen organischen Verbindungen (TVOC/Total Volatile Organic Compounds), die etwa durch Ausdünstungen von Möbeln oder Spielsachen entstehen, wie Computerbase schreibt.

USB-C-Kabel statt Akku zur Stromversorgung

Mit Strom versorgt wird der Sensor übrigens nicht per Akku. Stattdessen muss er dauerhaft über ein USB-C-Kabel mit einer Stromquelle verbunden werden.

Vindstyrka ist in allen Ikea-Märkten zum Preis von 39,99 Euro erhältlich.

