Analyse Artikel merken

Stromfesser KI: Setzt Sam Altman bald auf kleine Kernspaltungsreaktoren?

Wer KI-Modelle betreibt, braucht dafür jede Menge Strom. Bei der Frage, wo der in Zukunft herkommen soll, scheiden sich allerdings die Geister. Eine diskutierte Option: kleine Kernspaltungsreaktoren. Was dafür und was dagegen spricht.