Suchmaschinen-Verwechslung: Bing tarnt sich als Google, um Nutzer zu gewinnen

Nach Google ist Bing mit großem Abstand die unangefochtene Nummer zwei der Suchmaschinen – weltweit und in Deutschland. Allerdings liegt der Marktanteil nur bei rund 4,4 Prozent in Deutschland, Google vereint 91,2 Prozent auf sich. Ähnlich wie im Browser-Kontext hinken Microsofts Dienste den Google-Lösungen dabei hinterher. Jedoch nutzen viele User Microsofts Edge Browser automatisch, wenn sie ein neues Gerät des Tech-Konzerns Microsoft erstmals einsetzen. Denn dieser ist vorinstalliert, Bing auch die erste Suchoption. In diesem Kontext greift der Konzern gerne mal in die Trickkiste, um User an die eigene Suchmaschine zu binden. Ein neues Beispiel sorgt für Verwirrung.

Bing sieht wie Google aus: Das ist der Hintergrund

Über die jüngste Entwicklung in diesem Kontext, die du selbst über die Bing-Suche nachvollziehen kannst, berichtet Tom Warren auf The Verge. Suchst du über Bing, ohne bei Microsoft eingeloggt zu sein, nach Google, erhältst du eine Suchergebnisseite, die zunächst deutlich an Googles Startseite erinnert. Ein Doodle wie auf Google sorgt für die Ähnlichkeit. Dazu kommt die Suchleiste, die wie bei Google aussieht. Erst beim Scrollen nach unten findest du dann die dedizierten Suchergebnisse zur Suchanfrage – in diesem Fall zu Google selbst.

Viele User könnten auf diese Ergebnisseite stoßen, wenn sie in die Adressleiste bei Edge „Google“ eingeben, um zur populären Suchmaschine zu gelangen. Dass sehr viele User wirklich glauben, dann auf Google gelandet zu sein, ist allerdings doch fraglich. Immerhin ist das Microsoft-Logo im Header präsent; und auch das Copilot Icon und der Button für die „Tiefe Suche“ sind über dem Doodle zu sehen. Mit letzterem und dem darunter stehenden Text möchte Bing auf die Möglichkeit aufmerksam machen, über das eigene Reward-System Punkte für Suchen zu erhalten, die auch für Spenden an wohltätige Organisationen eingesetzt werden können.

Es ist aber auch nicht das erste Mal, dass Microsoft sich in Sachen Layout von Google inspirieren lässt – womöglich mit dem Ziel, den einen oder anderen User für Edge und Bing zu gewinnen. Der Tech Publisher The Verge hat diverse Beispiele dafür dokumentiert.

Googles Reaktion: Schulterzucken und Warnung

Google kann gegen diese Form der Annäherung nicht direkt etwas ausrichten. Grundsätzlich fühlt sich das Unternehmen auch weniger angegriffen als als Inspiration verstanden. Parisa Tabriz, Vice President und General Manager für Google Chrome, erklärt auf X, dass Google in dieser Form der Nachahmung eher eine Hommage sehe. Allerdings warnt sie zugleich davor, dass diese Form der Irreführung User verwirren und deren Wahlmöglichkeiten limitieren könnte.

Dabei ist Google selbst kein Musterbeispiel für Redlichkeit im Digitalraum. Google wurde bereits mehrfach für den Marktmachtmissbrauch zu immensen Geldstrafen verurteilt. 2024 kategorisierte ein US-Bundesgericht das Unternehmen als Monopol im Search- und Werbemarkt und das US Department of Justice möchte gerichtlich eine Zerschlagung Googles anordnen, um monopolistische Strukturen zu unterbinden.

Derweil kann Google solche Layout-Veränderungen wie von Bing im Wettbewerb mit anderen Suchmaschinen meist unbeschadet hinnehmen. Die Dominanz im Suchmarkt und auch im Browser-Markt bleibt seit Jahren bestehen. Die größte Gefahr geht für Google derzeit wohl eher von KI-gestützten Suchoptionen wie der ChatGPT Search, Perplexity und ebenso von zentralen Suchentwicklungen auf TikTok, Instagram, Reddit und anderen sozialen Medien aus. Denn ein Search Shift ist in vollem Gange und Bing und Google konkurrieren, mit dem Copilot und Gemini an ihrer Seite, mit OpenAI, Perplexity, ByteDance und nicht zuletzt Meta.

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.