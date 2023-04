„Super Mario Bros.“ ist die erfolgreichste Spieleverfilmung aller Zeiten

Die Verfilmung des Lebens von Nintendos wohl bekanntestem Videospielcharakter Mario ist ein voller Erfolg. „Super Mario Bros.“ spülte am Premierenwochenende bereits 343 Millionen Euro in die Kinokassen auf der ganzen Welt.

Der Film hat dabei nicht nur den bisherigen Rekord für den erfolgreichsten Kinostart einer Videospielverfilmung übertroffen, der bisher bei „Warcraft“ lag, sondern auch den Rekord für den erfolgreichsten Kinostart eines Animationsfilms. Bis zuletzt konnte der zweite Teil der Disneyverfilmung „Frozen“ mit 358 Millionen US-Dollar zum Start den ersten Platz für sich beanspruchen. Besonders in Deutschland kommt der Super-Mario-Film gut an. Allein am ersten Kinowochenende haben über 950.000 Menschen in der Bundesrepublik ein Ticket für den Film gekauft.

Videospielverfilmungen nehmen zu

Der Film „Super Mario Bros.“ basiert auf der beliebten Videospielreihe von Nintendo, die seit den Achtzigerjahren weltweit bekannt ist und noch heute Millionen von Fans begeistert. Dass die Begeisterung nach wie vor riesig ist, zeigt die Verfilmung des berühmten Klempners Mario und seines Bruders Luigi, gespielt von den Schauspielern Chris Pratt und Charlie Day, die die Menschen in großer Zahl in die Kinos gelockt hat.

Der enorme Erfolg des „Super Mario Bros.“-Films kann auch als ein Zeichen für die wachsende Popularität von Videospielverfilmungen im Kino interpretiert werden. In den letzten Jahren gab es mehrere erfolgreiche Videospielverfilmungen wie „Detective Pikachu“ oder „ Sonic the Hedgehog“. Auch die Videospiel-Adaption „The Last of Us“ hat sich zu einer erfolgreichen Serie gemausert, die auch Zuschauer außerhalb des Gamer-Kosmos begeistert.

