Supermond, Sonnenfinsternis und mehr: Das könnt ihr 2025 am Himmel entdecken

Rückblickend sorgte im letzten Jahr der helle Komet Tsuchinshan-Atlas für Aufsehen. Auch in diesem Jahr gibt es einiges zu sehen. Wir haben für euch eine Liste an Ereignissen erstellt. Aber vorsicht: Die ersten Ereignisse finden schon Anfang Januar statt!

Partielle Mond- und Sonnenfinsternis

Im März 2025 passieren gleich zwei wichtige Ereignisse aus astronomischer Sicht. Am 14. März findet am frühen Morgen eine partielle Mondfinsternis statt. Die ist in Deutschland allerdings nur bedingt zu sehen – hier geht der Mond leider schon unter, bevor er zur Hälfte verfinstert ist. Weiter westlich (nicht in Deutschland) kann man eine totale Mondfinsternis samt Blutmond erleben.

Eine partielle Sonnenfinsternis findet am 29. März 2025 statt. An diesem Samstag können begeisterte Himmelsgucker am Mittag gegen ungefähr 12:11 Uhr eine maximale Verdunkelung der Sonne sehen. „Immerhin rund 21 Prozent der Sonne werden über Hamburg verdeckt – in Berlin sind es zum Beispiel nur knapp 16 Prozent. Je weiter wir uns im Nordwesten befinden, desto beeindruckender fällt die Finsternis aus“, erklärt Björn Voss vom Planetarium Hamburg gegenüber der Frankfurter Rundschau.

Totale Mondfinsternis und fehlende Saturnringe

Von März bis Mai 2025 gibt es bei Saturn eine optische Illusion zu betrachten. Die Ringe des Planeten verschwinden augenscheinlich. Beim Umlauf um die Sonne neigt sich die Achse des Saturns zu diesem Zeitpunkt so, dass die Ringe direkt zur Erde zeigen. Beobachter von der Erde schauen deshalb direkt auf die circa 30 Meter breite Kante der Ringe.

Etwas später im Jahr steht am 7. September 2025 eine totale Mondfinsternis an. Zwar geht der Mond bereits verfinstert auf – die maximale Verfinsterung sieht man dann aber trotzdem am Himmel. Der damit einhergehende Blutmond ist also auch in Deutschland sichtbar.

Polarlichter und Kometen

Fachleute erwarten 2025 mehr Polarlichter. Vor allem der Frühlings- und Herbstanfang sind in der Regel gute Beobachtungsfenster. Wirklich vorhersagen kann man sie allerdings nicht. Erst wenn ein Sonnensturm schon unterwegs zur Erde ist, können hier Vorhersagen getroffen werden. Gute Beobachtungsplätze in Deutschland führt übrigens dieser Index auf.

Der Komet Tsuchinshan-Atlas (C/2023 A3) sorgte im letzten Jahr für Aufsehen. Dieses Jahr wird vermutlich kein vergleichbar heller Komet am Himmel zu sehen sein. Allerdings bedeutet das nicht, dass wir nicht doch im Laufe des Jahres einen unerwarteten Himmelskörper samt leuchtenden Schweif entdecken können.

Die Meteorströme 2025

Klassischerweise werden wir auch dieses Jahr wieder Sternschnuppen-Ströme entdecken können. Bis zum 12. Januar sind noch die Quadrantiden aktiv, die am 3. Januar ihren Aktivitäts-Höhepunkt erreichen werden. Etwas später im Jahr sind im August die Perseiden zu beobachten. Am 12. August wird hier eine Aktivität mit bis zu 100 Meteoren pro Stunde erwartet. Zum Ende des Jahres werden die Geminiden am 14. Dezember mit 150 Sternschnuppen pro Stunde ihren Höhepunkt erreichen.

Super- und Minivollmond: An diesen Tagen seht ihr sie

Am 24. Februar und 25. März ist ein Minivollmond beobachtbar. Etwas später im Jahr seht ihr am 18. September oder 17. Oktober hingegen einen Supervollmond.

Wissenswert: Zwischen beiden Extremen kann der Mond etwa 30 Prozent heller erscheinen. Außerdem wirkt er bis zu vierzehn Prozent kleiner oder größer. Das liegt daran, dass er entweder 405.000 Kilometer von der Erde entfernt ist (Minimond) oder deutlich näher auf seiner Ellipse um die Erde an kreist (360.000 Kilometer). Dann bezeichnet man ihn als Supermond.

Sichtbare Planeten im Januar

Am 10. Januar 2025 erreicht die Venus abends ihren größten Abstand zur Sonne. Das ist ein guter Augenblick, um sie zu beobachten. Sie wird nach Sonnenuntergang am westlichen Horizont untergehen.

Ein guter Zeitpunkt zur Sichtung des Mars ist der 16. Januar 2025. An diesem Tag wird der Planet direkt gegenüber von Sonne, Mars und Erde in einer Linie stehen. Deshalb ist er die ganze Nacht über von der Erde aus betrachtbar.

