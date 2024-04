Diese Website zeigt euch, was Hubble und James Webb gerade im Visier haben

Das Space Telescope Science Institute im US-amerikanischen Baltimore betreut die Weltraumteleskope der US-Raumfahrtbehörde Nasa wissenschaftlich. Das Institut ist der Regisseur all dessen, was im All mit den Instrumenten veranstaltet wird und ist damit der Quell aller wichtigen Informationen.

Nasa-Tool stark verbessert

Schon 2016 hatte das Institut mit dem Dienst Nasa Space Telescope Live eine Webanwendung entwickelt, die Echtzeit-Updates zu Hubble-Zielen liefern sollte. Jetzt hat das Institut das Angebot um aktuelle Informationen auch zum James Webb Space Telescope (JWST) erweitert. Damit kann nun jede:r aktuelle, vergangene, aber auch bevorstehende Beobachtungen der beiden wichtigen Weltraumteleskope Hubble und JWST einsehen.

Mit einer neu gestalteten Benutzeroberfläche und erweiterten Funktionen können Nutzer:innen nun einfach sehen, welche Planeten, Sterne, Nebel, Galaxien oder sonstige Regionen des Weltraums Hubble und JWST gerade im Visier haben.

Detail-Informationen lassen kaum Fragen offen

Dabei sind die Informationen durchaus detailliert. So lässt sich sehen, wo genau sich diese Ziele am Himmel befinden und mit welchen wissenschaftlichen Instrumenten die Bilder, Spektren und anderen Daten aufgenommen werden. Zu sehen ist ebenso, wann genau und wie lange die Beobachtungen geplant sind, nebst dem aktuellen Status der Beobachtung.

Wer sich dafür interessiert, kann ebenfalls lesen, wer die Forschung leitet und was das Ziel der Beobachtung ist. Die zoombare Himmelskarte hinter dem Dienst konzentriert sich auf das Ziel und wurde um Bilder von bodengestützten Teleskopen ergänzt.

Live-Bilder hat der Live-Dienst aber nicht

Die wichtigen Details, wie Name und Koordinaten des Ziels, geplante Start- und Endzeiten und das Forschungsthema, fließen direkt aus den Datenbanken für die Beobachtungsplanung ein. Links leiten die Nutzer:innen zum ursprünglichen Forschungsvorschlag. Von dort sind weitere technische Informationen verfügbar.

Da die Hubble- und Webb-Daten vor ihrer Freigabe einer Vorverarbeitung und in vielen Fällen einer Voranalyse unterliegen, bietet die Web-App, anders, als der Name vielleicht vermuten lassen würde, keine Echtzeit-Bilder. Der Dienst Space Telescope Live ist sowohl für den Einsatz auf Desktop- als auch Mobilgeräten konzipiert und kann über die offiziellen Hubble– und Webb-Webseiten der Nasa genutzt werden.

