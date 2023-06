Tamagotchi ist zurück: Metaverse-Verschnitt und mehr Interaktion

Bandai Namco hat offiziell den Start des Tamagotchi Uni angekündigt, einem brandneuen und modernen Tamagotchi-Gerät, das mit WLAN-Kompatibilität ausgestattet ist. Dabei will sich der Hersteller auch die aktuelle Popularität des Metaverse zunutze machen und schafft ein eigenes Tamaversum, in dem Spieler miteinander in Kontakt treten können. Hier können Spieltermine vereinbart, Geschenke ausgetauscht und sogar Hochzeiten gefeiert werden.

Das neue Tamagotchi Uni wird den Fans vertraute Funktionen bieten. Dazu gehört das Aufziehen, Füttern und Anziehen von virtuellen Haustieren mithilfe verschiedener Tasteneingaben. Eine Sache ist jedoch auch komplett neu: Die kleinen Wegbegleiter können sprechen. Was genau sie zu sagen haben und wie die sprachliche Interaktion mit ihnen aussehen wird, ist jedoch noch nicht bekannt.

Tamagotchi Uni kommt auch nach Deutschland

Ähnlich wie bei dem Tamagotchi Connection Version 3 und der dazugehörigen Website Tamatown wird das Tamagotchi Uni den Spielern die Möglichkeit bieten, an Wettbewerben teilzunehmen, neue Freunde zu finden und einzigartige Mode sowie spezielle Gegenstände zu entdecken, die es nur in dieser virtuellen Welt gibt. Die Spieler können auch exklusive Gegenstände verdienen, indem sie Online-Spiele spielen und die auf der Website angezeigten Codes in den Cheat-Bildschirm des Tamagotchis eingeben.

Ausgestattet ist das Gerät mit einem uhrenähnlichen Armband, sodass die Spieler ihr Tamagotchi immer und überall mit hin nehmen können. Damit soll auch gewährleistet werden, dass die Bedürfnisse des virtuellen Haustiers jederzeit erfüllt werden können.

Ab dem 15. Juli 2023 wird das Gerät in den USA für einen Preis von 59,99 US-Dollar erhältlich sein. Langfristig soll das Tamagotchi Uni weltweit in die Läden kommen. Das Gerät wird in den Farben Pink, Lila, Schwarz und Weiß angeboten.

