Diese Tastatur läuft mit Gameboy-Modulen

TypeBoy nennt sich das einzigartige Tastaturprojekt eines Entwicklers namens Stu. Stu schaffte es einen XIAO-BLE-Mikrocontroller, ein Sharp-Memory-Display, ein Schieberegister und einen Lithium-Polymer-Akku in eine Gameboy-Advance-Cartridge zu integrieren.

Der TypeBoy ist eine Low-Pro-Split-Tastatur mit 58 Tasten. Ausgestattet ist er mit einem TypePak-System – einem Mikrocontroller-Stack, der in die Hülle einer Gameboy-Kassette passt. „Das TypePak dient hauptsächlich der Ästhetik, aber es wird den Austausch von Mikrocontrollern einfacher machen, wenn ich es in zukünftigen Builds verwende“, schreibt der Entwickler in einem Blogbeitrag.

Der Bastler dokumentierte sein komplettes Vorgehen ausführlich und stellte alle benötigten Dateien und Schritte für diejenigen bei GitHub zur Verfügung, die sich selbst an einem solchen Projekt versuchen möchten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Gameboy-Advance-Cartridge angepasst werden muss, um die USB‑C-Verbindung für die Tastatur zu ermöglichen. Dies erfordert einige handwerkliche Fähigkeiten und Werkzeuge.

Bastler selbst überrascht

„Ich kann immer noch nicht glauben, dass das funktioniert hat. Bis ich anfing, zu tippen, hatte ich das Gefühl, dass ich mit diesem speziellen Design etwas mehr abgebissen habe, als ich kauen konnte“, schilderte Stu bildlich seine Überraschung über den Erfolg. Da es sein erster Versuch war, einen solchen Prototyp zu entwerfen, war er „erstaunt, dass alles geklappt hat“. Ein Teil von ihm befürchtete nämlich, dass alles eine einzige „Sackgassenerfahrung“ werden könnte.

Auf die Frage, ob das im Gameboy verbaute TypePak als eine Art Standard etabliert werden soll, auf dessen Grundlage Designer eine Tastatur bauen, hatte Stu eine klare Antwort. „Wir werden sehen, wie groß das Interesse an diesem speziellen Build ist, aber im Moment denke ich, dass dies wahrscheinlich außergewöhnlich nostalgischen Heimwerkern vorbehalten sein wird“. Derzeit freue er sich einfach, auf seiner neuen Tastatur tippen zu können – es sei ihm gegönnt.

