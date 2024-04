Wie eine smarte Maske: Forscher entwickeln Wearable, das Emotionen erkennen kann

Forscher am südkoreanischen Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) haben eine Technologie entwickelt, die es ermöglicht, menschliche Emotionen in Echtzeit zu erkennen.

Anzeige Anzeige

Sie haben ein sogenanntes personalisiertes hautintegriertes Gesichts­schnittstellen­system entwickelt. Das ist im Prinzip eine transparente Maske, die mit Sensoren menschliche Emotionen erfassen kann.

Diese Maske ist nicht nur in der Lage, das Gesicht abzutasten, sondern kann auch verbale Daten erfassen. Die Maske kann sich durch Reibung selbst aufladen und benötigt somit keine externe Energiequelle.

Anzeige Anzeige

System wurde erfolgreich getestet

Die erfassten Emotionen können dann in Echtzeit über Bluetooth an ein anderes Gerät übermittelt werden. Effizienz und Präzision des Systems wurden in einer Virtual-Reality-Umgebung getestet, in der den Teilnehmenden auf ihre Emotionen abgestimmte Dienstleistungen angeboten wurden.

Jin Pyo Lee, Erstautor der Studie, betonte gegenüber Sci Tech Daily die Leistungsfähigkeit und die Anwendungsbreite des Systems: „Mit diesem System ist es möglich, Echtzeit-Emotions­erkennung mit nur wenigen Lernschritten und ohne komplexe Messgeräte umzusetzen.“

Anzeige Anzeige

Dies öffnet die Tür für neue tragbare Geräte zur Emotions­erkennung und den Einsatz emotionsbasierter digitaler Dienste.

Noch gibt es einige Heraus­forderungen

Bis die Technologie großflächig eingesetzt werden kann, wird es allerdings wohl noch etwas dauern, denn um die Emotionen lesen zu können, müssen Nutzer die Maske im Gesicht tragen. Das ist unpraktisch und würde eine Massenproduktion der Masken erfordern.

Anzeige Anzeige

Diese Technologie könnte es künftig allerdings ermöglichen, dass uns individuell angepasste Empfehlungen für Bücher, Musik oder Filme basierend auf unserer aktuellen Stimmung angeboten werden. Die Studie wurde im Journal Nature Communications veröffentlicht.

Mehr zu diesem Thema