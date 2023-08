Briefing Artikel merken

Der „Techtember“ naht: Nicht nur Apple will im September neue Produkte vorstellen

Nachdem das Sommerloch in Sachen Technik ausgeblieben ist, geht es mit Top-Speed in die heiße Phase für Apple- und Google-Fans. Doch neben iPhone 15 und Pixel 8 stehen noch einige weitere neue Produkte namhafter Hersteller in den Startlöchern.