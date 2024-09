Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben: Warum flexible Jobs die Gleichstellung fördern

Der mittlerweile neunte Bericht der Gender Equity Insights Series vom Bankwest Curtin Economics Centre und der Workplace Gender Equality Agency untersucht die Rolle von Teilzeitarbeit und flexiblen Arbeitsmodellen mit Sicht auf die Geschlechtergleichstellung am Arbeitsplatz.

Der Bericht untersucht den australischen Arbeitsmarkt und zeigt, dass flexible Arbeitsmodelle eine entscheidende Rolle bei der Gleichberechtigung spielen können. Zwischen 2021 und 2023 ist der Anteil an flexiblen Vollzeitjobs in Australien um 2,3 Prozent auf 42,5 Prozent angestiegen.

Im gleichen Zeitraum ist allerdings der Anteil von Frauen in der Teilzeitarbeit um 3,2 Prozent auf 29,7 Prozent gefallen. Für die erhöhte Nachfrage nach flexiblen Jobs machen sie den technologischen Fortschritt sowie die Covid-19-Pandemie verantwortlich.

Frauen arbeiten öfter in Teilzeit

Trotz des Rückgangs bleibt der Anteil von Frauen, die in reduzierten Arbeitszeitmodellen tätig sind, höher als der von Männern. Viele Frauen sehen diese Modelle als ihre einzige Möglichkeit, da sie die nötige Flexibilität bieten, um berufliche und private Verpflichtungen zu vereinbaren.

Allerdings leiden Teilzeitarbeiter, sowohl Frauen als auch Männer, unter der sogenannten „Teilzeit-Karrierebarriere“. Laut dem Bericht werden Beschäftigte mit verkürzten Arbeitszeiten seltener befördert, da es nur begrenzt flexible Führungspositionen gibt.

Unternehmen brauchen mehr flexible Stellen

Laut des Berichtes sind flexible Arbeitsmodelle ein zentraler Bestandteil einer fairen und inklusiven Arbeitswelt. Insbesondere Management-Positionen sollten flexibler werden, um auch Teilzeitkräften Führungspositionen zu ermöglichen.

So können Unternehmen auf einen größeren Talentpool zugreifen und die Gender-Pay-Gap verringern, da so mehr Frauen Zugang zu besser bezahlten Stellen bekommen. Durch flexible Stellen können sowohl Frauen als auch Männer ihre Work-Life-Balance wahren.

Außerdem könnte es dafür sorgen, dass mehr Frauen aus der Teilzeit in Führungspositionen übergehen können. Der Bericht fand heraus, dass Unternehmen mit mehr Frauen in Vorstandspositionen in der Regel auch mehr Teilzeitstellen und flexible Arbeitsmöglichkeiten bieten.

