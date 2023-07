So sieht die erste Hälfte des größten Teleskops der Welt aus

Das European Southern Observatory (Eso) errichtet derzeit das größte Teleskop der Welt, das unter dem treffenden Namen „Extremely Large Telescope“ (ELT) bekannt ist. Das auf der Erde stationierte Teleskop wird mit einem beeindruckenden 39 Meter großen Hauptspiegel ausgestattet sein und soll sowohl sichtbares Licht als auch Infrarotlicht beobachten können.

Die Eso gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass das im Bau befindliche Riesenteleskop, das in der Atacama-Wüste in Chile errichtet wird, nun zu 50 Prozent fertiggestellt ist. Derzeit sind hauptsächlich die Basis und die Struktur vorhanden, auf die die Kuppel des Teleskops montiert wird.

Komponenten kommen aus Europa

Eine Besonderheit des ELT ist, dass es erstmalig in der Geschichte der Teleskopie über ein Design mit insgesamt fünf Spiegeln verfügen wird. Die Spiegel und weitere Komponenten werden derzeit in Europa produziert.

Der Hauptspiegel besteht aus insgesamt 798 hexagonalen Segmenten, von denen bereits 70 Prozent gefertigt sind. Darüber hinaus berichtet die Eso, dass die meisten anderen Systeme für das Teleskop gut vorankommen oder ebenfalls bereits fertiggestellt wurden. Beispielsweise gibt es bereits eine Photovoltaikanlage vor Ort in der Wüste, die das Teleskop mit sauberem Strom versorgt.

Der Baubeginn für das ELT war im Jahr 2014, doch die zweite Hälfte des Baus soll schneller abgeschlossen werden als die erste, da hierbei viele strukturelle Aspekte berücksichtigt werden mussten.

Teleskop soll erstaunliches leisten

Eso-Generaldirektor Xavier Barcons äußert sich mit Stolz über den Fortschritt des Projekts: „Das Erreichen einer 50-prozentigen Fertigstellung ist angesichts der Herausforderungen, die große, komplexe Projekte mit sich bringen, keine leichte Aufgabe und war nur dank des Engagements aller Mitarbeiter der ESO, der kontinuierlichen Unterstützung der ESO-Mitgliedstaaten und des Engagements unserer Partner in Industrie und Industrie möglich. Ich bin sehr stolz, dass das ELT diesen Meilenstein erreicht hat.“

Nach seiner Fertigstellung soll das ELT die Wissenschaft auf beeindruckende Weise voranbringen. Das Teleskop soll dazu beitragen, Fragen zu beantworten, die das menschliche Verständnis des Universums grundlegend verändern könnten. Beispielsweise soll es herausfinden, ob es Leben auf anderen Planeten gibt, ob die Gesetze der Physik universell sind und wie die ersten Sterne und Galaxien geformt wurden.

Mit Sicherheit steht uns eine aufregende Ära der astronomischen Entdeckungen bevor.

