Tesla aktualisiert das Model Y – Juniper bringt mehr Reichweite und ein bisschen Cybertruck-Feeling

Seit Monaten kursieren Gerüchte über ein Refresh des Model Y. Jetzt hat der US-Autobauer das neue Modell, das intern den Codenamen Juniper trägt, zunächst in China und Australien enthüllt. Es bringt offenbar nicht nur hinsichtlich der Optik einige Änderungen mit sich.

Tesla Model Y Juniper: Neue Lichtleisten vorn und hinten

Sechs Jahre nach der Einführung des Model Y verabreicht Tesla dem weltweit meistverkauften E-Auto eine Frischzellenkur. Im Unterschied zur bisherigen Version erhält es über die gesamte Breite des Fahrzeugs gehende LED-Lichtleisten an Front und Heck. Zudem sind die Scheinwerfer schmaler und erinnern ein wenig an den Cybertruck.

Außerdem wurde die Front aerodynamischer gestaltet, wodurch die Effizienz und Reichweite erhöht werden sollen. Die Kapazität des größeren Akkus für das Model Y mit zwei Motoren bleibt mit 78 Kilowattstunden gleich. Bei der Reichweite gibt der Hersteller 31 Kilometer mehr als beim ersten Modell. Es soll nach WLTP auf 551 Kilometer kommen.

Model Y Juniper offenbar mit etwas mehr Reichweite

Auch eine Basis-Version mit 62,5-Kilowattstunden ist gelistet, die nach WLTP für 466 Kilometer reichen soll. Bei der Ladeleistung spricht Tesla wie beim Vorgänger, die wie das neue Modell auf einem 400-Volt-System basiert, von bis zu 250 Kilowatt.

Laut Tesla soll das Model Y Juniper besser beschleunigen: Der Sprint von null auf 100 km/h soll das Allrad-Model-Y in 4,3 statt 4,9 Sekunden bewältigen. Das Modell mit Hinterradantrieb schafft es binnen 5.9 Sekunden, während die bisherige Version 6,9 Sekunden benötigt.

Weiter spricht Tesla von einem sanfteren „Handling“ und mehr „Grip“, was durch ein neues Fahrwerk und eine aktualisierte Rad-Reifen-Kombinationen erreicht werden soll. Eine weitere Neuerung ist eine Kamera, die in die Frontstoßstange integriert wurde. Diese ähnelt der Konfiguration des Cybertrucks und soll die Einparkhilfe und die Autopilot-Funktion verbessern, heißt es.

Tesla Model Y Juniper: Mit Display im Fond und Ambientebeleuchtung

Der Innenraum des neuen Model Y wurde überdies weiter aufgeräumt und hat eine Ambientebeleuchtung sowie einen zusätzlichen Bildschirm für die Fond-Passagiere erhalten. Auch neue Sitze mit Belüftungs-Funktion biete das neue Model Y sowie elektrisch umklappbare Rücksitzlehnen.

Das Lenkrad in der Optik des neuen Model 3 Highland ist auch im Juniper-Model-Y verbaut. Es deutet sich aber an, dass Tesla klassische Blinkerhebel beibehalten hat, während diese beim Model 3 Highland durch Lenkradtasten ersetzt wurden.

In Australien fallen für das neue Model Y mit Heckantrieb ab 63.400 Australische Dollar an, das Allradmodell beginnt bei 73.400 AUS-Dollar. Umgerechnet entspräche dies 38.000 respektive über 44.000 Euro. Diese Preise dürften nicht direkt übertragbar sein, es deutet sich indes an, dass Tesla die bisherigen Preise des Model Y weitgehend beibehalten könnte.

Auf der deutschen Tesla-Website wird das neue Modell noch nicht aufgeführt. Stattdessen zeigt sie noch das bisherige Modell. Wann der US-Autobauer das aktualisierte Modell auch in Europa anbieten wird, ist derzeit noch unklar. Die Auslieferungen in China sollen im März starten.

