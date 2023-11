Cybertruck in Zahlen: So groß soll Teslas fertiger Stahlkoloss sein

Ende November soll es so weit sein: Dann möchte Tesla seinen Cybertruck, der eigentlich schon für Ende 2021 angekündigt war, auf den Markt bringen.

Anzeige Anzeige

Nun, kurz vor der Markteinführung, hat der Youtube-Kanal TFLEV, der sich mit News aus der E-Fahrzeug-Welt beschäftigt, ein Video veröffentlicht, das angeblich auf Informationen eines anonymen Tesla-Insiders basiert.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Vergleich mit anderen Lkw

Das Video geht dabei auf die technischen Daten des Cybertrucks ein und vergleicht sie mit denen anderer Pickups. Dabei kommt es laut dem auf E-Mobilität spezialisierten Blog Electrek zu interessanten Erkenntnissen.

Anzeige Anzeige

Electrek betont, dass man nicht feststellen konnte, ob die im Video vorgestellten Daten echt sind. Sie scheinen aber „ziemlich gut zu dem zu passen, was wir bereits über den Truck wussten“. Außerdem sei es üblich, dass Spezifikationen wie diese intern veröffentlicht werden, um Servicetechniker:innen zu schulen oder Marketingmaterial so kurz vor der Markteinführung vorzubereiten.

Ein kürzlich veröffentlichtes Video hat bereits gezeigt, wie schnell der Cybertruck sein soll.

Anzeige Anzeige

Cybertruck soll knapp 5,7 Meter lang sein

Unter den angeblich zugespielten Informationen sticht jene heraus, die eine Art aufklappbare Steckdosenleiste an der linken Seitenwand der Ladefläche zeigt. Sie bietet zwei Plätze: einen für den in den USA üblichen 110-Volt-Anschluss und einen mit 220 Volt, wie er laut dem auf Tesla-Informationen spezialisierten Blog teslamag.de in den USA häufig zum Aufladen von Elektroautos verwendet wird.

Laut Electrek handelt es sich dabei um das Format Nema 14-50, das von Tesla für das Laden von Elektroautos empfohlen wird und bis zu zwölf Kilowatt ermöglicht. Das sei „viel mehr“ als bei jedem anderen Elektro-Lkw, mit dem Electrek den Cybertruck verglichen hat.

Anzeige Anzeige

Der Youtube-Kanal veröffentlichte auch die angeblichen Maße und das Gewicht des Cybertrucks. Demnach beträgt die Länge des Fahrzeugs 18,6 Fuß, was knapp 5,7 Meter entspräche und sich mit Tesla-Angaben aus diesem Jahr („weniger als 19 Fuß“) decken würde. Die Ladefläche soll mit 1,95 Meter Länge auch in dem von Tesla angekündigten „Mehr als 6 Fuß“-Bereich liegen.

Was das Gewicht betrifft, hatte Tesla-Boss Elon Musk Ende Oktober in einem Podcast erklärt, der Cybertruck werde je nach Version zwischen 6.000 und 7.000 Pfund wiegen. Laut TFLEV sind in der Liste zwei verschiedene Werte angegeben: 6.670 und 6.890 Pfund. Das würde 3.025 und 3.125 Kilogramm entsprechen.

Mehr zu diesem Thema