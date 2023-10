Video zeigt: So schnell ist der Tesla Cybertruck

Elektrofahrzeuge, insbesondere die von Tesla, zeichnen sich durch ihre schnelle Beschleunigung aus, angetrieben von Elektromotoren, die ihr maximales Drehmoment in Bruchteilen einer Sekunde liefern können. Das hat Teslas Cybertruck jetzt eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Ein kürzlich von Nutzer Stumby im Cybertruck Owners Club veröffentlichtes Video zeigt eindrucksvoll, wie der Cybertruck aus dem Stand heraus startet und alle anderen Fahrzeuge an einer Kreuzung hinter sich lässt.

Die ursprünglichen Spezifikationen, die Tesla für den Cybertruck veröffentlicht hat, geben an, dass die Basisversion des elektrischen Pick-ups in etwas mehr als 6,5 Sekunden von 0 auf 60 Meilen pro Stunde, also knapp 100 Kilometer pro Stunde, beschleunigen kann. Die Topversion mit drei Motoren schafft das sogar in atemberaubenden 2,9 Sekunden. Um welche Version des Cybertrucks es sich in dem Video handelt, ist dabei jedoch unklar.

Beeindruckende Leistung

Besonders eindrucksvoll wird die Beschleunigung des Cybertrucks durch zwei kleine Beobachtungen im Video. Mit etwa einer halben Wagenlänge Rückstand steht rechts neben dem Cybertruck ein Ford-Pick-up, der am Ende des Videos auf der gleichen Spur wie der Cybertruck zu sehen ist, als dieser schon fast aus dem Bild verschwunden ist. Beim Anfahren hatte er also eindeutig das Nachsehen. Und auch der Wagen des Videofilmers, selbst ein Tesla, hat ganz klar den Kürzeren gezogen. Kein Wunder, dass die letzten Worte der Aufnahme „Ich will einen Cybertruck!“ sind.

