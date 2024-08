Menschen diskutieren darüber, an welcher Stelle der Cybertruck Wackelaugen haben sollte

So kennen wir den Cybertruck: kantig, ernst und optisch passend für jede Dystopie. Ändern lässt sich das sehr leicht, wie ein neuer Trend auf X beweist. (Bild: Tesla)

Der Cybertruck von Tesla hat seit seinem Release im November 2023 schon viel Kritik einstecken müssen. Das ist auch kein Wunder bei der langen Liste der Fails – angefangen beim immer wieder nach hinten verschobenen Auslieferungsdatum bis hin zum x-ten Rückruf in die Werkstätten – und dem positiv formuliert sehr einmaligen Exterieur, das die Online-Gemeinschaft schon zu zahlreichen Memes inspiriert hat.

Anzeige Anzeige

Womöglich ist es da den ersten Cybertruck-Fahrer:innen schon unangenehm, in dem Tesla-Ungetüm gesehen zu werden, weswegen der ein oder andere jetzt auf eine brillante wie einfache Idee gekommen ist, dem Pickup-Truck ein optisches Upgrade zu verpassen, das selbst die vielen scharfen Kanten freundlich(er) wirken lässt. Die Lösung: Wackelaugen!

Von Krümelmonster bis Tapferer kleiner Toaster: So sieht der Cybertruck gleich viel netter aus

Ja, hier bewegen wir uns wieder auf dem Meme-Terrain, aber immerhin lässt sich mal ausnahmslos positiv über den Cybertruck berichten. So wird dieser Tage also diskutiert wird, wo genau man übergroße Wackelaugen am besten anbringt, um dem Gefährt einen völlig neuen Charakter zu verleihen.

Anzeige Anzeige

Die Optionen sind dabei sogar überraschend vielfältig, wie der X-User @timmerenginerd beweist:

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

In der zugehörigen Abstimmung führt mit knappem Vorstand übrigens die Variante oben rechts, die ganz eng stehenden Augen schneiden mit Abstand am schlechtesten ab – dabei erinnert diese Variante doch eindeutig an das Krümelmonster aus der Sesamstraße!

Anzeige Anzeige

Das finden übrigens auch die Kolleg:innen von futurism.com, die die Vorschläge wie folgt bewerten: „Wunderschön, großartig, sensationell, keine Anmerkungen. Dieser in die Finger schneidende elektrische Kühlschrank sieht nicht mehr aus wie eine Midlife-Crisis – jetzt sieht er, je nachdem, wo man hinsieht, entweder aus wie der tapfere kleine Toaster oder wie eine Hommage aus Edelstahl an das Krümelmonster. Fünf Sterne.“

X-User begeistert – und haben eigene Ideen

Auch die Kommentartor:innen unter dem Tweet zeigen sich begeistert und liefern direkt weitere Ideen: „Option 8, verteil sie überall, wie bei einer Spinne“ und „Ich mag sie alle nicht … Meiner Meinung nach sollten sie nach oben oder zur Seite schauen … vielleicht sogar jedes Auge in eine andere Richtung“ heißt es da. Offenbar hat X-User @timmerenginerd einen Nerv getroffen, und es ist gut möglich, dass wir künftig häufiger Fotos von Cybertrucks mit Wackelaugen zu Gesicht bekommen.

Anzeige Anzeige

Bis deutsche Cybertruck-Fans die Gelegenheit bekommen, ihren Tesla-Pickup auf kreative Weise freundlicher aussehen zu lassen, dürfte es derweil noch dauern. Für den Europastart muss Tesla eine spezielle Version bauen. Elon Musk spricht von einem internationalen Start bereits in 2025, allerdings dürfte längst bekannt sein, dass derartige Aussagen des Firmenchefs mit einiger Vorsicht zu genießen sind.

12 krasse Fehlprognosen der Tech-Geschichte: Auch Experten liegen mal daneben

12 Bilder ansehen 12 krasse Fehlprognosen der Techgeschichte: Auch Experten liegen mal daneben Quelle: Shutterstock/ Andrey_Popov

Mehr zu diesem Thema