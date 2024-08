Sogar in Videospielen kann der Cybertruck Probleme machen

Den Cybertruck gibt es nun in Fortnite. (Screenshot: Epic Games)

Teslas Cybertruck hat in der echten Welt oft mit Problemen zu kämpfen. Beispielsweise konnte das Gaspedal auf Vollgas stecken bleiben oder die Scheibenwischermotoren versagen plötzlich.

Vor kurzem konnten Spieler den Cybertruck auch im beliebten Spiel Fortnite freischalten. Wie im echten Leben machte er allerdings auch dort Schwierigkeiten.

Er verursachte einen Bug, durch den die sogenannten „Nitro-Fäuste“ nicht mehr funktionierten. Dieses Item wird vor allem zur Fortbewegung genutzt.

So funktioniert der Bug

In einem Video zeigt der Youtuber Tabor Hill, was dahinterteckt . Wenn man die Nitro-Fäuste im Inventar hat und in einen Cybertruck einsteigt, funktionieren diese nicht mehr, sobald man wieder aussteigt.

Weder die Fortbewegung noch die normale Animation zum Schlagen mit den Fäusten sind dann möglich. Stattdessen zuckt der Charakter nur noch mit den Fäusten, die nun nutzlos sind.

Entwickler Epic Games hat sich des Problems jedoch bereits angenommen und den Bug mit einem Patch beseitigt, wie Engadget berichtet. Jetzt sollte der Cybertruck also wieder wie vorgesehen funktionieren.

Cybertruck hat viele Fails hinter sich

In der echten Welt hat der Cybertruck bereits viele Misserfolge erlebt. Bei der ersten Präsentation zerbrachen zum Beispiel die Scheiben, die eigentlich kugelsicher sein sollten.

Zudem kam es bereits vor der Veröffentlichung des Hype-Autos zu massiven Verspätungen und einem deutlich höheren Preis als anfangs angekündigt. Einige Nutzer beschweren sich außerdem über lange Ladezeiten und zu geringe Reichweiten.

Cybertruck: Teslas futuristischer E-Pickup

