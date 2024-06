Tesla-Investor gibt Milliardenzahlung an Elon Musk eine Absage – er soll sich lieber auf den Mars konzentrieren

Am 13. Juni 2024 stimmen Investor:innen von Tesla ab, ob Elon Musk ein großes Vergütungspaket bekommt. Dieses war bereits 2018 vorgeschlagen, aber gerichtlich unterbunden worden. Damals stand eine Zahlung von 56 Milliarden US-Dollar in Form von Aktienoptionen im Raum. Kurz bevor die Abstimmung in die heiße Phase übergeht, meldet sich nun einer der großen Investoren von Tesla zu Wort.

Elon Musk sollte die Vergütungszahlung nicht erhalten

„Wir zahlen ihm etwa das 140-fache Gehalt eines normalen Arbeiters. Wie wäre es mit diesem Deal? Ich denke, das ist mehr als fair. Dieses Vergütungspaket ist lächerlich“, verriet Chris Ailman, CIO bei CalSTRS, CNBC. CalSTRS war eine der ersten Investorengruppen von Tesla, noch bevor das Unternehmen an die Börse ging. Mittlerweile hält CalSTRS 4,7 Millionen Anteile an Tesla.

Ailman betont, dass Tesla immer noch ein Autohersteller ist. Die Fahrzeuge hätten zwar ihren Platz im Markt gefunden, jedoch würde Tesla nicht so schnell wachsen, um das große Vergütungspaket für Elon Musk zu rechtfertigen. Gerade die letzten zwei Jahre hätten gezeigt, dass der Autohersteller stagniert und kaum an seinen Fahrzeugen verdient.

Zu viele Projekte, zu wenig Fokus

Der CIO von CalSTRS rät Musk zudem, sich auf ein Thema zu konzentrieren: „Er soll sich entweder auf Autos, auf X oder auf die Reise zum Mars fokussieren. Und ich glaube, sein Herz hängt wirklich am Mars und daran, die Erde zu verlassen.“ Ailman wäre auch bereit, Musk gehen zu lassen. Erst kürzlich gab es Andeutungen, dass Musk Tesla verlassen könnte, wenn die Vergütungszahlung ausbleibt.

Laut Ailman müsse Tesla wieder von Profis geleitet werden und das Unternehmen sich wieder komplett auf die Produktion von E‑Fahrzeugen konzentrieren. Elon Musk könnte so auch ohne Vergütungspaket langfristig vom Aufschwung von Tesla profitieren – durch seine Aktienanteile am Autounternehmen.

