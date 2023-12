Teslas brauchen ein Update und Valve rät vom Schnuppern ab

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) hat Tesla aufgrund von Sicherheitsbedenken zu einem Rückruf von etwa zwei Millionen Fahrzeugen veranlasst. Der Fokus liegt auf Problemen mit dem Autopilotsystem, das nicht zuverlässig sicherstellt, dass Fahrer:innen aufmerksam bleiben. Tesla plant, die Probleme durch ein Softwareupdate zu beheben, das unter anderem die Aktivierungsbedingungen des Autopilots verschärft und visuelle Warnungen verstärkt. Trotz seines Namens erfordert der Autopilot ständige Aufmerksamkeit des Fahrenden, um riskantes Verhalten wie das Schlafen während der Fahrt zu verhindern.

Smells like Meme-Spirit

An neuen Elektronikgeräten haben wir alle wahrscheinlich schonmal gerochen. Einige Gamer:innen gehen aber noch ein paar Schritte weiter: Auf Reddit versammeln sich User:innen, die gerne an der Lüftung des Steam Deck schnüffeln. Das geht so weit, dass aus diesem Umstand nun schon ein Meme geworden ist – und Valve sich gezwungen sah, Stellung zu den Schnüffler:innen zu beziehen.

iPhone-Diebstahl lohnt sich nicht

Apple will eure iPhones besser vor Diebstahl schützen. Mit iOS 17.3 führt der Hersteller dafür die Funktion „Schutz für gestohlene Geräte“ ein. Wie das neue Feature funktioniert und was es bringt, erklären wir in einem Ratgeber. Ferner verraten wir, wie ihr euer iPhone jetzt schon besser schützen solltet.

Das war es schon wieder mit dem t3n Daily für heute. Noch viel mehr zu allen Aspekten des digitalen Lebens, des Arbeitslebens und der Zukunft findest du rund um die Uhr auf t3n.de.

