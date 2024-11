Tesla sucht Teleoperatoren fürs Cybercab – fahren die Autos doch nicht autonom?

Im Oktober 2024 präsentierte der US-Autobauer Tesla in Kalifornien mit dem Cybercab sein eigenes Robotaxi, das komplett ohne Fahrer:in auskommen soll. Auf dem Event bedienten auch mehrere Tesla Bots die Gäst:innen. Die Bots sollten den Anschein erwecken, sich autonom zu bewegen, wurden jedoch remote von Menschen gesteuert. Doch wird das auch so beim Cybercab sein?

Eine Stellenanzeige des Autobauers scheint Hinweise darauf zu geben. Das Musk-Unternehmen sucht nämlich Entwickler:innen, die sich speziell mit der Teleoperation, also der ferngesteuerten Bedienung des Tesla Bots und des Robotaxis, beschäftigen. So heißt es in der Stellenanzeige: „Das Teleoperationsteam von Tesla AI hat die Aufgabe, den Fernzugriff auf unsere Robotaxis und humanoiden Roboter zu ermöglichen.“

Warum sich Cybercabs fernsteuern lassen sollen

Trotz Teleoperation-Team sollen sowohl sich die Cybercabs als auch die Tesla Bots autonom bewegen, zumindest größtenteils. Die Bedienung scheint eher eine Sicherheitsmaßnahme zu sein. „Da wir die KI, die sie [die Geräte] antreibt, weiterentwickeln, müssen wir in der Lage sein, auf sie zuzugreifen und sie aus der Ferne zu steuern“, heißt es in der Stellenanzeige.

Dafür sollen die neuen Programmierer:innen einiges mitbringen: von Python, über C++ und auch Erfahrung mit der Unreal-Engine. So soll eine Umgebung entstehen, in der Bediener:innen des Cybercabs und Tesla Bots „mithilfe einer hochmodernen VR-Anlage in die Welt des Geräts versetzt werden“. Dort sollen sie dann komplexe und komplizierte Aufgaben aus der Ferne durchführen.

Auch Waymo, ein Tochterunternehmen von Google-Mutter Alphabet, hat ähnliche Mechanismen in seine fahrerlosen Taxis integriert, um in Extremsituationen auf die Autos zugreifen zu können.

Kommen Cybercabs nach Deutschland?

In Deutschland dürfen autonome Fahrzeuge nur in vorher festgelegten und genehmigten Betriebsbereichen fahren. Dabei sieht das Gesetz vor, dass der Betrieb dauerhaft überwacht werden muss. Bis die fahrerlosen Taxis von Waymo und von Tesla auf die deutschen Straßen kommen, wird es wohl noch dauern.

