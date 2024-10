Teslas Wachstumsmotor ist nicht der Automobilbereich: Wo der Musk-Konzern besonders stark zulegt

Tesla hat seine Zahlen für das dritte Quartal 2024 vorgelegt. Aus dem Bericht geht hervor, dass der Autobauer mit seinen Modellen einen Umsatz von über 25 Milliarden US-Dollar macht – im Vergleich zum Vorjahr handelt es sich dabei um ein Plus von nur zwei Prozent. Die großen Wachstumstreiber liegen hingegen außerhalb des Automotive-Kerngeschäfts und heißen Service und Energie.

Anzeige Anzeige

Wachsende Konkurrenz und sinkende Nachfrage – doch zwei Sparten boomen

Tesla machte im dritten Quartal einen Umsatz von 25,2 Milliarden US-Dollar mit 2,17 Milliarden Dollar Gewinn. Das bedeutet eine Marge von 10,8 Prozent. Schlüsselt man hier weiter auf, stammen 20 Milliarden Dollar Umsatz aus dem Automobilbereich, was dem eingangs erwähnten zwei Prozent Wachstum im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Deutlich größer war das Wachstum in den anderen Sparten. Der Umsatz des Energiegeschäfts belief sich auf 2,37 Milliarden Dollar und liegt damit 52 Prozent über dem Vorjahr. Die Service-Sparte erzielte 2,79 Milliarden Dollar Umsatz, was einer Steigerung von 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Beide Bereiche verzeichneten also deutliche Wachstumszahlen und wurden als zunehmend profitabel hervorgehoben.

Anzeige Anzeige

Das steckt hinter den Service- und Energie-Säulen bei Tesla

Hinter dem Unternehmensbereich Service stecken unter anderem Dienstleistungen wie das Supercharger-Netzwerk. Tesla baute im dritten Quartal 2.800 neue Ladestationen, was einem 22-prozentigen Wachstum entspricht. Neben den Ladesäulen fällt auch der Verkauf von Ersatzteilen, Zubehör und Wartung in diesen Unternehmensbereich.

Energy Generation and Storage setzt sich aus mehreren Bereichen zusammen. Tesla baut etwa Dächer mit sogenannten Solarziegeln und produziert auch eigene Solarpaneele. Außerdem werden die Energiespeichersysteme Powerwall, Powerpack oder Megapack an Kunden verkauft.

Anzeige Anzeige

6 Versprechen, die von Musk nie eingehalten wurden

6 Bilder ansehen 6 Versprechen von Elon Musk, aus denen nie etwas geworden ist Quelle: Foto: Shutterstock/Frederic Legrand - COMEO

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Tesla