Fragwürdiger Test: Meta nutzt Selfies für personalisierte KI-Werbung

Instagram testet derzeit eine Funktion, bei der Meta AI automatisch Fotos von Nutzerinnen und Nutzern bearbeitet und in den Feeds veröffentlicht.

Der Reddit-Nutzer Green_Video_9831 sorgte kürzlich mit einem Beitrag für Aufsehen, in dem er seine Überraschung darüber schilderte, beim Scrollen eine KI-generierte Diashow gesehen zu haben. Unter anderem wurde ihm im Feed ein von der KI bearbeitetes Foto von ihm selbst ausgespielt, das ihn vor einem „endlosen Labyrinth aus Spiegeln“ zeigt.

Er kommentierte seinen Beitrag mit den Worten: „Ich habe Meta AI genutzt, um ein Selfie zu bearbeiten, und nun verwendet Instagram mein Gesicht in Anzeigen, die auf mich zugeschnitten sind.“

In einem weiteren Post erklärte Green_Video_9831, er habe vor geraumer Zeit ein ähnliches Bild von sich in einem Museum auf Instagram gepostet. Sein Fazit: Meta hat diese Informationen offenbar verwendet, um etwas Vertrautes im KI-generierten Bild abzubilden.

„Wir testen, um herauszufinden, was Menschen interessant finden“

In einer kurzen Stellungnahme gegenüber CNET stellte ein Meta-Sprecher klar, dass es sich bei der Darstellung nicht um eine „Anzeige“ handelt: „Wir testen viele neue KI-Funktionen öffentlich in begrenztem Umfang, um herauszufinden, was Menschen interessant und nützlich für ihre Erfahrungen in unseren Apps finden.“

Solche personalisierten Bilder in vertrauten, aber dennoch surrealen Szenarien werden offenbar nur für Nutzende generiert, die sich für die ‚Imagine yourself‘-Funktion von Meta registriert haben. „Die Anmeldung umfasst das Hinzufügen von Fotos zu dieser Funktion sowie die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen.“

Der Reddit-Beitrag von Green_Video_9831 ging innerhalb kürzester Zeit viral und führte bis zur Stellungnahme von Meta sowohl in den Medien als auch auf Reddit zunächst vor allem zu Skepsis. So kommentierten zahlreiche Reddit-User: „Fake Story!“ oder „Warum sollten sie das tun?“

Nun weicht die Skepsis einem zentralen Kritikpunkt: dem Mangel an Transparenz. Denn offensichtlich ist vielen der rund drei Milliarden Nutzerinnen und Nutzern nach wie vor völlig unklar, wie Meta ihre Daten nutzt.

Meta hat seine KI-Tools in den USA inzwischen auf allen wichtigen Plattformen eingeführt, darunter Facebook, Instagram, WhatsApp und den Messenger.

Meta AI in Europa weiterhin nicht verfügbar

In Europa ist das KI-Paket weiterhin nicht verfügbar. So ist auf meta.com/de zu lesen: „Aufgrund des Feedbacks von Aufsichtsbehörden verschieben wir momentan unsere Änderung bezüglich der Verwendung deiner Informationen zur Weiterentwicklung und Verbesserung von KI bei Meta.“

Der US-Konzern hatte sich im Juni 2024 wegen der strengen Datenschutzbestimmungen der Europäischen Union (EU) gegen einen Launch entschieden. Die EU-Rahmenbedingungen würden das KI-Projekt zu einer „zweitklassigen Erfahrung“ machen, teilte ein Meta-Sprecher damals mit.

