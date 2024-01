Aus für The Day Before: Spiel wurde nur noch von einem Spieler gespielt

The Day Before ist Geschichte – auch für den:die letzte:n verbliebene:n Spieler:in. (Screenshot: Fntastic Games)

Die Geschichte von The Day Before ist eine spezielle: Bevor es am 7. Dezember des vergangenen Jahres releast wurde, war es einer der meistgewünschten Titel auf Steam. Die Vorfreude vieler Gamer:innen war groß – und mindestens genauso groß die Enttäuschung, als es da war.

Viele Bugs und Serverprobleme besiegelten das schnelle Aus

Denn das Spiel war voller Bugs, hatte Serverprobleme und war auch noch falsch angekündigt worden. Statt eines Survival-MMO mit Open World war es ein Extraction-Shooter, berichtet die Computerspielezeitschrift Gamestar.

Aus dem positiven Hype wurde ganz schnell ein negativer – und kurz vor Weihnachten verkündete das Entwicklerstudio Fntastic, das Spiel zum 22. Januar einzustellen. Die Käufer:innen erhielten mittlerweile ihr Geld zurück – so schnell abgestürzt war wohl nur selten ein Game. Fntastic machte noch im Jahr 2023 dicht.

Von mehr als 30.000 Spieler:innen auf eine:n

Wie drastisch der Absturz wirklich war, zeigt diese Geschichte: Auf Steam DB gibt es eine Infografik, die abbildet, wie viele Spieler:innen The Day Before spielten. Das waren im Dezember 2023 noch mehr als 38.000 gleichzeitig. Im Januar, als schon lange klar war, dass es sehr bald vorbei sein würde, war es nur noch einer pro Tag .

Ob es wirklich ein:e Spieler:in war, die sich mehrfach noch allein eingeloggt hat, geht aus der Statistik nicht hervor – vielleicht waren es zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch unterschiedliche einzelne Personen, die noch einen letzten Blick in die The-Day-Before-Welt werfen wollten. Womöglich ja sogar eine:r der Entwickler:innen, die nicht loslassen wollte.

Kommt eine inoffizielle Offlineversion von The Day Before?

In der Kommentarspalte des Videospiele­portals Gamepro outete sich eine Person, eine:r jener Spieler:innen gewesen zu sein, die sich ab und zu noch eingeloggt haben. Sie schrieb, dass ihr gerade das Alleinsein Freude bereitet habe: „Diese ganze Welt nur für mich, das hatte etwas von Endzeit und leerer Welt, was mir vorher so noch kein Spiel bieten konnte.“

Mit Sicherheit sagen kann man aufgrund der Infografik, dass jene Person oder Personen auf eines verzichten mussten: den Multiplayer-Modus – denn sie waren ja nur noch allein da. Eine gute Nachricht für den:die letzte:n treue:n Spieler:in gibt es aber noch: Dank zweier Modder soll eine inoffizielle Offlineversion von The Day Before erscheinen. Dort könnte er:sie dann weiter seine:ihre Kreise ziehen.

