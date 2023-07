Warum die saudische Megastadt „The Line“ keinen Sinn ergibt

Das Prestigeprojekt der saudi-arabischen Königsfamilie ist für neun Millionen Einwohner:innen auf 34 Quadratkilometern geplant. Die Wohnfläche soll sich einmal in gerader Linie über rund 170 Kilometer erstrecken.

Anzeige Anzeige

Das entspräche einer Bevölkerungsdichte von 265.000 Menschen pro Quadratkilometer, schreibt die Austrian Presse Agentur (APA). Das Projekt werde demnach zehnmal dichter als Manhattan und viermal dichter als die inneren Bezirke von Manila, die als die dichtest besiedelten Stadtviertel der Erde gelten, sein.

„The Line“: Aushubarbeiten haben bereits begonnen

„The Line“ soll aus zwei ununterbrochenen Reihen von Wolkenkratzern bestehen, mit Lebensraum dazwischen, vom Roten Meer 170 Kilometer nach Osten – und zwar 200 Meter breit und mit 500 Metern höher als jedes Gebäude in Europa, Afrika und Lateinamerika.

Anzeige Anzeige

Das sei laut österreichischen Komplexitätsforscher:innen alles andere als ein Vorzeigeprojekt. Die Entfernungen würden die Hälfte der Bevölkerung zu langen Pendelstrecken zwingen, schreiben sie im Fachjournal NPJ Urban Sustainability. „Eine lineare Form ist die am wenigsten effiziente Form einer Stadt. Es gibt einen Grund, warum die Menschheit 50.000 Städte hat, und alle mehr oder weniger rund sind“, betonte Rafael Prieto-Curiel vom Complexity Science Hub (CSH) in Wien, der gemeinsam mit Dániel Kondor eine Studie zur Einordnung des Projekts veröffentlicht hat, in einer Pressemitteilung.

Die Aushubarbeiten für das Bauprojekt inmitten der Wüste sollen im Oktober dennoch bereits begonnen haben, schreiben die Forscher:innen.

Anzeige Anzeige

Wie nachhaltig ist „The Line“?

Positiv ordnen die Forscher:innen die durchaus nachhaltige Herangehensweise ein. So soll ein Hochgeschwindigkeitsbahnsystem das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs bilden. Die hohe Bevölkerungsdichte ermögliche zudem, dass viele Dienstleistungen fußläufig oder per Fahrrad in wenigen Minuten erreichbar seien, weshalb auf Autos verzichtet werden könne.

Die Forscher:innen betonen aber, dass zwei zufällig ausgewählte Personen in „The Line“ durchschnittlich 57 Kilometer voneinander entfernt wohnen würden. Im flächenmäßig 50-mal größeren Johannesburg seien es hingegen nur 33 Kilometer. Berücksichtigt man eine Gehdistanz von einem Kilometer, würden den Berechnungen der Forscher:innen nur 1,2 Prozent der Bevölkerung von „The Line“ fußläufig voneinander entfernt wohnen.

Anzeige Anzeige

Damit alle Menschen eine Station der Hochgeschwindigkeitsbahn in wenigen Gehminuten erreichen könnten, müsse es, so die Berechnung der Forscher:innen, mindestens 86 Stationen geben. Das hätte wiederum zur Folge, dass die Züge zwischen zwei Bahnhöfen keine hohen Geschwindigkeiten erreichen könnten. Eine Fahrt würde daher im Durchschnitt 60 Minuten dauern, mindestens 47 Prozent der Bevölkerung müssten sogar noch länger pendeln. Die Menschen wären jedenfalls länger unterwegs als in vielen anderen Großstädten.

„The Line“: Die Vorteile der Kreisform

Vorteilhafter wäre, die Stadt kreisförmig aufzubauen, so die Forscher:innen. Die wünschenswerteste Variante sei die runde Stadtform, da sie die Pendlerentfernungen verkürze und den Energiebedarf für den Transport reduziere. Würde man für diese Alternativvariante die gleiche Fläche von 34 Quadratkilometern vorsehen, hätte der Kreis einen Radius von nur 3,3 Kilometern. Die durchschnittliche Entfernung zwischen zwei Personen würde 2,9 Kilometer betragen.

Rund ein Viertel der Bevölkerung (24 Prozent) wäre nur einen Kilometer voneinander entfernt, 66 Prozent innerhalb von zwei Kilometern. Das würde ein Hochgeschwindigkeitsbahnsystem überflüssig machen, da die meisten Orte zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar wären. Der Rest könnte mit Bussen versorgt werden.

Anzeige Anzeige

„Insgesamt gesehen liegt die Vermutung nahe, dass andere Erwägungen bei der Wahl dieser einzigartigen Form eine Rolle gespielt haben könnten, wie zum Beispiel das Branding oder die Erstellung ansprechender Videos in den sozialen Medien“, so Prieto-Curiel. In anderen Worten: Das Marketing könnte die entscheidende Rolle gespielt haben.

Mehr zu diesem Thema The Line