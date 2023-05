TK Maxx: Was dich im neuen Onlineshop erwartet

Seit einigen Jahren sorgt TK Maxx in vielen Städten mit einem ständig wechselnden Angebot an Sonderposten und Restposten für Furore. Das Unternehmen hat – ähnlich wie früher Strauss Innovation – damit eine Marktlücke besetzt, die offenbar ankommt. Die Markenartikel zu entsprechend günstigen Preisen sind aber nicht nur an den inzwischen 168 Präsenzstandorten anzutreffen, sondern das Unternehmen hat im Rahmen eines Soft Launches einen Webshop eröffnet.

In der Tat ist es aus Sicht des Postenmarktes sinnvoll, die Angebote einem größeren bundesweiten Publikum zugänglich zu machen und so auch jene Kund:innen zu erreichen, die keinen der Shops in der Nähe haben oder einfach nicht ständig nach neuen Angeboten dort suchen wollen. „Wir freuen uns, ab sofort allen Schnäppchenliebhaber:innen in ganz Deutschland das TK Maxx Erlebnis rund um die Uhr zu ermöglichen“, erklärt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Die zum US-amerikanischen Bekleidungs- und Haushaltswarenkonzern TJX Companies gehörende Kette wirbt mit „Markenschätzen und Designer-Schnäppchen“. Auch wenn nicht alles, was dort angeboten wird, unter eine dieser Kategorien fällt, ist das Angebot interessant und lädt zum Stöbern ein. Bis zu 60 Prozent auf den jeweiligen Listenpreis wolle man gewähren, heißt es.

Eröffnung mit Promis und Influencern

Zum Start in der vergangenen Woche gab es immerhin ein Eröffnungs-Event in Köln, bei dem mehr als 200 Gäste erwartet wurden. Das „unvergessliche und instagrammable TK-Maxx-Erlebnis“ wurde von TV- und Dancing-Star Motsi Mabuse moderiert und versprochen waren „Wow-Momente mit dem großen Reveal, Rollerblading-Show und Schatzsuche im Bällebad“. Nicht fehlen durften ein paar Influencer von Julian Claßen über Laura Maria Rypa bis hin zu Ana Johnson sowie prominente Gesichter wie Cathy Hummels, Sarah Engels und Tina Ruland.

Doch wichtiger als die Veranstaltung dürfte vielen die Ausgestaltung des Shops sein: Neben Bekleidung und Schuhen für Damen, Herren und Kinder gibt es Home-Accessoires und einige Kosmetik- und Parfümerieprodukte. Unter dem in jeder Kategorie zu findenden Begriff „Gold Label“ finden sich mehr oder weniger prominente Designerlabel. So hochwertig wie das Eröffnungsevent es vermuten lässt, ist die Anmutung des Webshops nicht. Hier wäre noch Luft nach oben, auch wenn das Ganze dem aus den Filialen bekannten Konzept durchaus gerecht wird.

Wahrscheinlich ist all das die gelungene Verlängerung des Filialgeschäfts und wird den Anforderungen der TK-Maxx-gewohnten Kundschaft durchaus gerecht. Immerhin können Kund:innen nicht nur die Ware per Click & Collect in eine der Filialen bestellen, sondern auch für 4,99 Euro nach Hause liefern lassen. Kundenunfreundlich, aber inzwischen durchaus gängig ist die Praxis, die Kosten für die Rücksendung den Kund:innen aufzuerlegen. Allerdings kann die Rückgabe gegebebenfalls auch in einem der Läden erfolgen.

