Viele günstige Android-Geräte werden schon vor dem Verkauf mit Malware infiziert

Tausende Android-Geräte, darunter Smartphones, Tablets und TV-Boxen, sind bereits ab Werk mit einer unzerstörbaren Malware infiziert. Eine hinterhältige Malware namens Triada wird in der Firmware der Geräte platziert, bevor sie in die Hände von Käufer:innen gelangen. Das berichtet Wired.

Die Enthüllungen stammen von Sicherheitsforscher:innen des Cybersicherheitsunternehmens Human Security, die ihre Beobachtungen in einem Bericht teilen. Die betroffenen Geräte wurden in Haushalten, Unternehmen und Schulen in den USA entdeckt.

Die Forscher:innen identifizierten sieben Android-TV-Boxen und ein Tablet mit vorinstallierter Malware sowie Anzeichen von mehr als 200 verschiedenen Android-Gerätemodellen, die möglicherweise betroffen sein könnten. Die betroffenen Geräte werden für verschiedene betrügerische Aktivitäten missbraucht. Dazu gehören Werbebetrug, Proxy-Dienste, Erstellung gefälschter Gmail- und Whatsapp-Konten sowie die Installation von Remote-Code.

Woher kommen die Geräte?

Der Ursprung der infizierten Geräte liegt in der Lieferkette, insbesondere in China, wo die TV-Geräte gebaut werden. Irgendwo zwischen der Produktion und dem Verkauf an Wiederverkäufer wird den Geräten eine Firmware-Hintertür hinzugefügt. Diese Hintertür, basierend auf der Triada-Malware, ermöglicht den Angreifern die Kontrolle über die Geräte und die Durchführung schädlicher Aktionen.

Die Malware hat weltweit mindestens 74.000 Android-Geräte infiziert, wie der Bericht der Forscher:innen zeigt. Außerdem sollen sich die Hintermänner des Angriffs bereits Zugang zu mehr als zehn Millionen privaten IP-Adressen und sieben Millionen mobilen IP-Adressen verschafft haben.

Die Anzeigenanfragen, die durch die betrügerischen Aktivitäten ausgelöst wurden, erreichen ebenfalls hohe Zahlen. Vier Milliarden Anzeigenanfragen pro Tag sollen auf etwa 121.000 Android-Geräten und 159.000 iOS-Geräten gelandet sein.

Da die Malware auf einer schreibgeschützten Partition der Gerätefirmware liegt, ist es für Endbenutzer:innen äußerst schwierig, sie zu entfernen. Die Empfehlung lautet daher, beim Kauf von Android-Geräten auf Marken mit klarem und vertrauenswürdigem Hersteller zu setzen, um das Risiko von infizierten Geräten zu minimieren.

