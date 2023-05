Trinkspiel bei Google: Wenn ein Manager „KI“ sagt, gibt es einen Shot

Nach und während der Entwicklerkonferenz I/O von Google haben sich Mitarbeiter:innen über die Obsession der Führungsetage für künstliche Intelligenz amüsiert. So kursierte während der Präsentationen angeblich ein Trinkspiel, bei dem bei jeder Erwähnung von „AI“ (englisch für KI) ein Schnaps getrunken werden musste.

Sie kamen mit dem Trinken gar nicht nach. Beobachter:innen haben gar Memes über die häufige Verwendung des Buzzwords erstellt. Es gab auch ernstere Kritik, die spaßig verpackt war, berichtet CNBC.

Google I/O: Lob überwiegt

Generell lobten die Mitarbeiter:innen die Präsentatoren. So sagte jemand: „Als jemand, der erwartet hat, die ganze Zeit schnippische Memes zu machen, war es schön, beeindruckt zu werden.“ Auch die Aktionär:innen goutierten die Veranstaltung, der Kurs der Aktie stieg um über vier Prozent.

Viele Angestellte machten sich lustig darüber, wie oft die Manager „AI“ erwähnten. Ein beliebtes Meme zeigt eine Zeichentrickfigur, die sagt: „I/O 2023 hat den GOOG-Aktienkurs erhöht. Ich habe einfach immer wieder ‚AI‘ gesagt.“ Sie ersetzten beim Kinderlied „Old MacDonald“ den Refrain mit „Sundar Picha-AI said A-I-A-I-I/O“. The Verge hat ein Tiktok-Video veröffentlicht, das CEO Sundar Pichais Erwähnungen des Begriffs zusammenschneidet.

Kritik an Bonuszahlungen für Pichai und Co.

Die Belegschaft monierte im Vorfeld der Veranstaltung, dass Pichai eine Aktienprämie von über 200 Millionen Dollar erhalten hatte. Das Unternehmen baut aktuell Stellen ab und senkt Kosten.

Die Aktie hatte 2022 fast 40 Prozent ihres Wertes eingebüßt. Auch der Aktienrückkauf in Höhe von 70 Milliarden Dollar stand aus ähnlichen Gründen in der Kritik. In diesem Jahr stieg der Kurs um rund 30 Prozent, davon allein 11 Prozent in der Woche der Google I/O 2023.