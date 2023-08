Das Netz lacht über Trumps Polizeifoto: Das sind die besten Mugshot-Memes

Am Donnerstag hatte sich Donald Trump im Gefängnis von Fulton County in Atlanta gestellt, nachdem Anklage gegen ihn in 13 Punkten erhoben worden war. Er soll versucht haben, das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen 2020 in Georgia zu fälschen. Der ehemalige Präsident hat wiederholt jegliches Fehlverhalten abgestritten und das Verfahren gegen ihn auf seiner Website Truth Social als „Hexenjagd“ und „Wahlkampfeinmischung“ bezeichnet.

Im Zuge der Verhaftung in Atlanta wurde natürlich auch ein Polizeifoto von Donald Trump gemacht, das daraufhin schnell viral ging und eine Vielzahl von Reaktionen auf verschiedenen Plattformen ausgelöst hat. Das Bild zeigt einen ernst dreinblickenden Trump auf einem scheinbar normalen Fahndungsfoto. Der ehemalige Präsident trägt einen blauen Anzug und eine rote Krawatte.

Trump auf Kaution frei

Trump wurde gegen eine Kaution von 200.000 Dollar freigelassen, wobei eine Bedingung lautete, dass Trump „keine Handlungen zur Einschüchterung“ seiner 18 Mitangeklagten oder der Zeugen in dem Fall vornehmen darf. Das Fahndungsfoto hat er mittlerweile sogar selbst auf X geteilt. Damit nutzt er die Plattform zum ersten Mal, seit er im Januar 2021 von dort verbannt worden war.

Seit das Polizeifoto öffentlich ist, wurden in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag #TrumpMugShot zahlreiche kreative Memes gepostet. In unserer Bildergalerie zeigen wir euch eine sehenswerte Auswahl.

