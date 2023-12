Dieser Solarturm funktioniert auch bei Nacht – hat aber einen Haken

Solarturmkraftwerke wie dieses im israelischen Aschalim haben einen entscheidenden Nachteil: Sie erzeugen nur am Tag Strom. (Foto: Vadim Petrakov/Shutterstock)

Im Kampf gegen den Klimawandel suchen Forscher:innen nach Ideen, um möglichst umweltverträglich an Energie zu kommen. Ihre Resultate sind oftmals kurios – zeigen aber auch, wie viel Potenzial es gibt, das wir noch nicht ausgeschöpft haben.

Ein Beispiel dafür dürfte das sogenannte TTSS sein, das „twin technology solar system“, zu Deutsch Zwillingstechnologie-Solarsystem. Es kombiniert ein Aufwindkraftwerk, das am Tag durch Sonneneinstrahlung funktioniert, mit einem Badgir, einem Turm, der Abwinde zur Kühlung nutzt. So wird eine Turbine im Inneren dauerhaft angetrieben und erzeugt Strom.

Vorgelegt haben das Konzept Forscher:innen aus Jordanien und Katar – in ihrem Paper rechnen sie vor, wie eine TTSS-Simulation 752.763 Kilowattstunden Strom im Jahr generieren könnte. Das ist laut den Wissenschaftler:innen das 2,14-Fache dessen, was ein herkömmliches Aufwindkraftwerk erzeugen kann, und würde so 677 Tonnen CO2 einsparen.

So funktioniert das TTSS

Ein TTSS besteht aus zwei Türmen, von denen sich einer im Inneren des anderen befindet. Die 200 Meter hohen Türme stehen auf einem Fundament mit einem Durchmesser von 250 Metern, das von Sonnenkollektoren bedeckt ist. Im Inneren dreht sich eine Turbine, die für die Stromerzeugung sorgt.

Die Hitze, die durch die Sonnenkollektoren entsteht, wird im inneren Turm nach oben geleitet, wie es bei Aufwindkraftwerken üblich ist. Währenddessen wird der Bereich zwischen den beiden Türmen von Wassersprenklern gekühlt – die so entstehende kältere Luft fällt wie in Badgiren nach unten.

Von der Größe der Türme einmal abgesehen hat das TTSS jedoch einen entscheidenden Nachteil: Es funktioniert nur in „heißen und trockenen Gegenden, wie abgelegenen Dörfern und Wüsten“.

Dafür, so schreiben die Studienautor:innen weiter, wollen sie weiter an dem Konzept forschen und versuchen, weitere Technologien in das TTSS zu integrieren und seine Performance zu „boosten“.

