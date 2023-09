Gaming-Hit verschwindet: Warum dieser Entwickler sein erfolgreiches Spiel zurückzieht

Only Up erreichte auf Twitch schnell einen hohen Bekanntheitsgrad. Auch in Deutschland zockten bekannte Streamergrößen wie Montana Black und Trymacs das anspruchsvolle physikbasierte Indie-Game.

Das Ziel des Spiels war simpel und raffiniert zugleich. Der menschliche Charakter musste, wie der Name schon sagt, immer weiter nach oben. Angefangen mit gestapelten Kartons über Häuserdächer bis hin zu obskuren Rohrkonstruktionen in Hunderten Metern Höhe – es ging immer weiter nach oben. Je höher der Spieler gelangte, desto bitterer war es natürlich, wenn er abstürzte, denn dann war jeglicher Fortschritt wieder verloren. Ein Fehltritt und alles war vorbei.

Jetzt ist auch mit Only Up alles vorbei. Obwohl das Spiel auf Steam überwiegend positiv bewertet wurde und in seiner Blütezeit beeindruckende 280.000 gleichzeitige Zuschauer auf Twitch anzog, entschied sich der Entwickler jetzt, es aus dem Steam-Store zu entfernen. „Ich bin ein Einzelentwickler, und dieses Spiel ist meine erste Erfahrung in der Spieleentwicklung, ein Spiel, das ich aus Kreativitätsgründen gemacht habe, um mich selbst zu testen, und bei dem ich viele Fehler gemacht habe. Das Spiel hat mich in all den Monaten sehr gestresst. Jetzt möchte ich das Spiel hinter mir lassen“, schrieb der Entwickler bei Steam, bevor er das Spiel offline nahm.

Neues Spiel bereits in Planung

Der Entwickler sah sich in letzter Zeit mit einigen Vorwürfen konfrontiert. Es gab den Verdacht von Urheberrechtsverletzungen im Zusammenhang mit einigen im Spiel verwendeten 3D-Modellen und einige Spieler bemängelten nicht gekennzeichnete NFT-Werbung im Game. Zu viel für den Entwickler, sodass er sich am Ende dazu entschloss, das Projekt auf Eis zu legen.

Im gleichen Atemzug kündigte er jedoch auch an, an einem neuen Spiel namens Kith zu arbeiten. Dabei handelt es sich um ein völlig neues Konzept mit Realismus, einem anderen Genre und Setting, bei dem der Schwerpunkt auf der Kinematographie liegt. Dieses Mal plant der Entwickler jedoch, mit einem kleinen Team zusammenzuarbeiten und nicht alles auf eigene Faust zu erledigen.

