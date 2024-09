Bei Social AI sind all eure Follower:innen Bots. (Grafik: Social AI / Midjourney / t3n)

Das Internet hat mit Emojis eine eigene Hieroglyphensprache und mit Memes eine eigene Kunstform hervorgebracht. Kein Wunder also, dass sich im Netz auch eigene Verschwörungsmythen entwickelt haben. Eine der bekanntesten ist die Dead Internet Theory. Die besagt im Kern, dass das Netz im Grunde schon seit Jahren „tot“ ist und Diskussionen fast ausschließlich von Bots geführt werden.

Das ist natürlich Unfug. Und doch frage ich mich bisweilen, wenn ich die teils bizarren Diskussionen in den sozialen Netzen verfolge, ob nicht doch Fünkchen Wahrheit dahinterstecken könnte. Dass es technisch längst kein Problem mehr ist, zeigt der Twitter-Klon Social AI.

Social AI: Wo das Internet wirklich tot ist

Social AI sieht zwar aus wie Twitter, ein soziales Netzwerk im klassischen Sinne ist es aber nicht. Denn wenn ihr hier Nachrichten absetzt, werden sie ausschließlich von KI-Bots gelesen – und beantwortet.

Egal zu welchem Thema, eure virtuellen Anhänger:innen reagieren sofort und kommentieren euren Beitrag abhängig von ihrer jeweils festgelegten Persönlichkeit. Aus zehn solchen Persönlichkeiten könnt ihr bei Social AI frei wählen. So bestimmt ihr, ob eure Beiträge eher von „Kritikern“, „Fans“ oder „Alarmisten“ kommentiert werden.

Wer mehr Persönlichkeitstypen unter den künstlichen Follower:innen sehen will, der muss Social AI allerdings mindestens fünf Freunden empfehlen. Da die wohl doch mehr Verstand mitbringen dürften als die Bots auf der Plattform, solltet ihr euch das allerdings überlegen. Denn was die ersten paar Minuten durchaus Spaß macht, verliert dann doch schnell seinen Reiz.

So tot ist das echte Internet dann doch nicht

Ja, die Bots wissen zu jedem Thema etwas zu sagen. Schnell wird aber vor allem in deutscher Sprache offensichtlich, dass sich die Beiträge der Bots mit gleicher Persönlichkeit sprachlich sehr stark ähneln.

Übermäßig in die Tiefe gehen sie auch nicht. Um fair zu sein: Auch das Vorbild Twitter ist prinzipbedingt kein Hort für tiefschürfende Diskussionen. Im direkten Vergleich wird aber doch schnell klar, dass die Technik noch lange nicht so weit ist.

Social AI zeigt damit, dass das Internet noch lange nicht tot ist. Gleichzeitig zeigt die Plattform aber auch, warum Bots auf echten sozialen Netzwerken eine solche Gefahr darstellen. Denn zwischen der Vielfalt menschlicher Meinungen würde die KI-Bots gar nicht so sehr herausstechen. Erst in der schieren Menge fallen die Beiträge in ihrer Beliebigkeit wirklich auf.

