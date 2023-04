Aus der Ukraine: Dieses Spiel ist ein Zeichen gegen „Chaos und Horror“

Frogwares ist ein ukrainisches Spielestudio, das vor allem für seine „Sherlock Holmes“-Spiele bekannt ist. Auch Frogwares blieb nicht vom Krieg verschont. Im vergangenen Jahr, musste die Arbeit ruhen, weil sich Angestellte den Streitkräften anschlossen, während andere die Flucht zu sicheren Orte ergriffen.

Trotz all dieser Umstände ist es den Frogwares-Mitarbeitenden irgendwie gelungen, weiter das zu tun, was sie am liebsten tun, nämlich Spiele zu entwickeln – eine gern gesehene Ablenkung neben dem Kriegsalltag. Anfang April veröffentlichte Frogwares mit „Sherlock Holmes: The Awakened“ sogar ein Remake eines Spiels, das das Studio erstmals 2008 herausgebracht hat. Eine unglaubliche Leistung angesichts der äußeren Umstände.

Spiel als Ausdruck der Unterstützung

Doch das Spiel ist mehr als nur die modernere und aufgepeppte Version eines Adventure-Games. Es ist ein Zeichen gegen das, was gerade in der Ukraine passiert. Das zeigt auch der Startbildschirm des Spiels. Statt szenischer Spielsequenzen ist weiß auf schwarz ein Text zu sehen, der Kontext für die Entwicklung und die Veröffentlichung von „The Awakened“ schafft.

„Am 24. Februar 2022 wurde unsere Heimat, die Ukraine, brutal überfallen und in einen totalen Krieg gestürzt. Im April 2022 begannen wir mit der Entwicklung von ‚Sherlock Holmes: The Awakened‘“, schreiben die Entwickler. „Dieses Spiel ist allen Kämpfern, Freiwilligen, Unterstützern und jedem einzelnen Bürger gewidmet, der sich behauptet und unser Land aufrechterhalten hat. Es ist unser eigener Akt der Widerstandsfähigkeit gegen das Chaos und den Schrecken, den der Feind versucht hat, unserer Lebensgrundlage aufzuerlegen.“ Die Nachricht endet mit den Worten „Slava Ukraini“, Ruhm der Ukraine.

Wer „The Awakened“ zocken will, muss bei Steam circa 40 Euro bezahlen. Verfügbar ist das Spiel für PC, Playstation, Xbox und Switch.

