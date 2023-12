Unbemerkt Zocken: Dieses Game spielt ihr komplett im Dateimanager

Dungeons and Directories ist ein kleines Textabenteuer, das sich direkt im Dateimanager spielen lässt. Das ermöglicht es, das Spiel auf nahezu jedem PC zu genießen. Durch seine unauffällige Präsentation fällt auch neugierigen Mitarbeitern oder Chefs nicht sofort auf, dass ein Spiel gespielt wird.

Das Spielprinzip ist bewusst einfach gehalten: Es besteht aus einer Reihe von Ordnern und Textdateien, die die Spielwelt bilden. Diese Welt wird als eine Liste an booleschen Werten dargestellt, wie der Entwickler auf GitHub erklärt.

Ein boolescher Wert ist ein einfacher Datenwert, der entweder mit true (wahr) oder false (falsch) beantwortet werden kann.

Auf der Reise von Ordner zu Ordner

In Dungeons and Directories bewegt sich der Spieler von Raum zu Raum, wobei jeder Raum durch einen eigenen Ordner repräsentiert wird. Die Entscheidung, welchen Ordner der Spieler wählt, beeinflusst den Verlauf der Geschichte, die sich aus den Namen der Dateien in den Ordnern zusammensetzt. Der Entwickler demonstriert auf der Website des Spiels, wie dieses Konzept in der Praxis aussieht.

Das Spiel ist relativ kurz gehalten, was vor allem an der strukturellen Herausforderung liegt: Die Anzahl der Ordner wächst exponenziell mit jeder neuen Variable in der Spielwelt. Aktuell besteht Dungeons and Directories aus 41.514 Verzeichnissen und 152.041 Dateien.

Die meisten dieser Dateien sind leer und tragen lediglich durch ihre Namen zur Erzählung der Geschichte bei.

Probleme beim Löschen des Spiels

Der Entwickler von Dungeons and Directories weist auf ein potenzielles Problem hin, das insbesondere Spieler mit mechanischen Festplatten betreffen könnte: Aufgrund der großen Anzahl an Ordnern kann das Spiel auf diesen merklich langsamer laufen.

Zusätzlich dazu gibt es im Reddit-Forum des Spiels weitere Beschwerden von Nutzern. Ein wiederkehrendes Problem ist, dass einige Spieler Schwierigkeiten beim Löschen des Spiels von ihrem System haben.

Für Windows-Benutzer scheint jedoch eine Lösung zu existieren: Durch die Ausführung des Befehls „rmdir /s /q .game“ in der Eingabeaufforderung lassen sich die vielen Ordner des Spiels entfernen.

Wer selbst in die Welt von Dungeons and Directories eintauchen möchte, kann das Spiel auf der offiziellen Website für Windows, Linux und OSX herunterladen.

