Neuer Shooter: Ist „Unrecord“ ein Videospiel oder zeigt es echte Aufnahmen?

Vor einigen Tagen hat der französische Spieleentwickler Drama einen Trailer zum kommenden Ego-Shooter „Unrecord“ veröffentlicht. Dieser sorgt allerdings für Verwirrung. Das Spiel sieht so realistisch aus, dass einige Stimmen auf Twitter behaupten, es handle sich um echte Aufnahmen mit einem Filter darüber.

Der Entwickler sagt, es sei echtes Gameplay in der Unreal Engine 5. Alexander Spindler, der Lead Programmer des Spiels, schreibt auf Twitter, es handle sich um ein „Bodycam FPS“ – also einen Ego-Shooter, der aus der Perspektive einer Bodycam stattfindet.

Das überzeugt allerdings nicht alle Zuschauer. Unter dem Video gibt es Kommentare wie: „Ich weigere mich, zu glauben, dass dies Gameplay ist.“

Trailer sieht sehr realistisch aus

Wollt ihr euch selbst überzeugen, könnt ihr euch den Trailer in hoher Auflösung auf Youtube ansehen. Zugegeben sieht das gezeigte Gameplay darin sehr realistisch aus. Dafür sorgen unter anderem die Kameraperspektive, Unschärfe-Effekte, Sounddesign und die sehr menschlichen Bewegungen der Spielfigur.

Einige Aspekte des Videos deuten allerdings darauf hin, dass es sich hierbei nicht um gefilmtes Material, sondern tatsächlich um ein Videospiel in der Unreal Engine 5 handelt. Bei näherem Hinsehen sind einige Objekte in der Spielwelt komisch beleuchtet und haben leuchtende Ränder.

Auch der Entwickler selbst möchte Spieler davon überzeugen, dass „Unrecord“ tatsächlich ein Videospiel in Entwicklung ist. Auf Twitter postet der Lead Programmer Spindler ein Video, das zeigt, wie er sich im Editor der Unreal Engine durch Wände der Spielwelt bewegt und die Spielfigur in die Welt „reinfallen“ lässt.

Wahrscheinlich ein Videospiel

Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich bei „Unrecord“ also tatsächlich schlicht um ein Videospiel, welches mit einer nahezu realistischen Grafik daherkommt. Ganz sicher sein können wir uns allerdings erst, sollte das Spiel tatsächlich erscheinen. Einen Release-Termin gibt es momentan noch nicht.

