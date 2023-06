KI-Boom: Diese Unternehmen und Aktien profitieren besonders

Der Hype um künstliche Intelligenz (KI) hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Auch in den Arbeitsalltag hält KI immer mehr Einzug. Laut einem Bericht von Goldman Sachs hat KI im Jahr 2023 endgültig den Mainstream erreicht und ist nun „zu groß, um ignoriert zu werden“.

Unternehmen wie OpenAI haben mit KI-Tools wie dem mittlerweile weltbekannten Chatbot ChatGPT oder dem Bildgenerator Dall-E große Popularität erlangt. Von einem Bot generierte Inhalte wurden so schnell zur Normalität.

Kein Wunder also, dass die Nachfrage nach KI-fähigen Chips in letzter Zeit stark angestiegen ist. Chiphersteller wie Nvidia profitieren von diesem Boom, denn KI-Programme wie ChatGPT benötigen viel Rechenleistung, und GPUs eignen sich hervorragend für diese Anforderungen.

Nvidia an der Spitze

Mit einem einem Anteil von 80 Prozent dominiert Nvidia den Weltmarkt der Grafikkartenchips und bietet eine breite Palette an Produkten speziell für maschinelles Lernen an. „Zeigt sich der KI-Trend als nachhaltig, wird die unmittelbare Nachfrage bei Chips und Rechenleistung liegen, und da ist Nvidia im Moment das Flaggschiff“, erklärte Thomas Hayes, Vorsitzender der Private-Equity-Firma Great Hill Capital, laut Tagesschau Nvidias starke Gewinne der vergangenen Wochen.

Aber nicht nur Nvidia profitiert vom KI-Hype. AMD, ein direkter Wettbewerber von Nvidia, hat sich zum Beispiel darauf spezialisiert, Mikroprozessoren und Chipsätze zu entwickeln. Das Unternehmen hat angekündigt, das Geschäft mit KI-Beschleunigern zur obersten Priorität zu machen, und könnte damit Nvidia schon bald Konkurrenz machen.

Auch Auftragsfertiger wie die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) und Softwarekonzerne wie Service Now arbeiten eng mit Nvidia zusammen und profitieren vom KI-Boom.

Vom Hype um künstliche Intelligenz bleiben auch die Aktienmärkte nicht unberührt. Die beliebteste Aktie bei professionellen Anlegern ist logischerweise Nvidia, doch auch andere Aktien mit KI-Bezug erfreuen sich an immer mehr Zuspruch. Unternehmen wie Broadcom, TSMC und Service Now haben in den letzten Monaten stark zugelegt und ihre Gewinne deutlich gesteigert. Auch ASML und Marvell konnten ein deutlich erkennbares Wachstum verbuchen.

