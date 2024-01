Update für die Carrera-Bahn: KI und Smartphone sollen den Klassiker modernisieren

Carrera, bekannt für seine klassischen Bahnen, auf denen kleine Modellautos auf Schienen über vordefinierte Strecken rasen, wagt einen neuen Schritt. Auf der Consumer Electronics Show (CES) hat das Unternehmen das Carrera-Hybrid-Konzept präsentiert.

Das System soll das vertraute Carrera-Erlebnis mit moderner Technologie kombinieren. Die entscheidende Neuerung: Die Autos werden nun über Smartphones gesteuert und bieten dadurch mehr Bewegungsfreiheit.

Das Aus für Schienen

Eine Schlüsselkomponente dieses Systems ist der Einsatz künstlicher Intelligenz, die laut einer Pressemitteilung des Unternehmens dabei hilft, die Autos sicher auf der Strecke zu halten.

Für Spieler, die eine direktere Kontrolle bevorzugen, bietet Carrera Hybrid jedoch auch eine neue Dimension der Interaktion: Über eine kostenlose App für iOS und Android, die sich per Bluetooth mit den Modellautos verbindet, können Spieler die Autos direkt steuern.

Die Steuerung erfolgt intuitiv durch Neigen des Smartphones in die gewünschte Fahrtrichtung, während Gas und Bremse als Touch-Tasten auf dem Bildschirm dargestellt sind.

Zusätzlich bietet Carrera Hybrid die Möglichkeit, zwischen einem Anfänger- und einem Expertenmodus zu wählen, wodurch das Spiel sowohl für Neulinge als auch für erfahrene Carrera-Fans geeignet sein soll.

Carrera auch im Mehrspielermodus

Durch die Remote-Play-Funktion wird es möglich, dass bis zu 30 Spieler aus aller Welt gleichzeitig gegeneinander antreten können. Allerdings sind zum aktuellen Zeitpunkt noch keine weiteren Einzelheiten zum Mehrspielermodus bekannt, etwa was die Einbindung der Autos angeht, oder welche Strecke gefahren wird.

Die Einführung des Carrera-Hybrid-Systems ist für den Herbst 2024 in Europa geplant. Das Set wird in zwei Varianten erhältlich sein, wobei jedes Set zwei Porsche 911 GT3 in unterschiedlichen Farben umfasst.

Zusätzlich enthält jedes Set vier Geraden, zehn Kurven und eine spezielle Start-/Zielgerade. Damit können Spieler ihre eigenen Strecken selbstständig zusammenstellen.

