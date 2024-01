News Artikel merken

Amazon und BMW stellen KI-Sprachassistenten fürs Auto auf der CES vor

BMW kündigt im Zuge der CES 2024 den nächsten logischen Schritt zum natürlichen Sprachassistenten in Fahrzeugen an. Hierfür erweitert der bayerische Autobauer die Partnerschaft mit Amazon – das Ganze ist noch in der Testphase.